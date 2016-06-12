19 жителей Холмска попали на Доску почета

Фото: администрация Холмска

Сегодня, 17 августа, в Холмске прошло значимое событие – в городе появилась Доска почета муниципального образования. В ней значатся девятнадцать имен жителей, внесших весомый вклад в развитие портового города. Церемонию открытия приурочили к празднику – 147-летию райцентра, которое отметят через два дня.

Доску почета установили по инициативе городских властей. На ней – галерея из изображений. Специально созданная комиссия одобрила кандидатуры ряда граждан Холмска. Сегодня во время торжественной церемонии с доски сняли ткань, прикрывавшую до назначенного часа фотографии самых достойных граждан.

- Среди них – общественные деятели, спортсмены, лидеры предприятий, учителя, ветераны труда. Все уважаемые люди, почетные. Предварительно шел отбор, сегодня вот свершилось - горожане увидели имена. Планируется, что фотопортреты граждан и логотипы предприятий, организаций и учреждений будут заносить на доску почета ежегодно на один год – согласно постановлению администрации. Но если возникнут изменения – мы об этом расскажем дополнительно, - прокомментировала начальник управления культуры и архивного дела администрации муниципального образования «Холмский городской округ» Марина Сидорова.

На доске почета значатся: Нина Городецкая, Любовь Ким, Геннадий Новиков, Людмила Никитина, Сергей Прокопенко, Владимир Гончаров, Степан Самар, Сергей Табаков, Алексей Павлов, Дмитрий Мартынов, Вадим Памфилов, Артур Никитин, Евгений Свищева, Евгений Гурьев, Николай Федак, Светлана Ионова, Маргарита Стрелова, Виктор Савенков, Павел Лазутин.

- У людей перед глазами теперь будут достойные примеры для подражания, что особенно важно для молодежи. Столь значимое мероприятие, как открытие доски, мы решили провести как раз в преддверии Дня города, как и ряд праздничных других, - отметила Марина Сидорова.

На мероприятии присутствовал депутат Холмского городского собрания Игорь Осипенко.

- Доска почета когда-то уже была в Холмске, теперь решили возродить такую хорошую традицию – отбирать кандидатов среди жителей города, достойных того, чтобы их имена представили. Такая доска станет ориентиром для горожан, чтоб люди стремились, ориентировались на деятельных земляков, их фамилии будут словно путевой звездой, - прокомментировал Игорь Владимирович.

Доска почета установлена по улице Советской в районе торгового центра «Колизей». Как сообщили в холмской администрации, событие должно было произойти еще год назад, в канун 146-летия райцентра, но в силу ряда причин так и не состоялось. Предварительная работа по отбору кандидатов была проведена еще в прошлом году. Идею вернуть в практику такую форму поощрения людей за высокие достижения в социально-экономическом развитии и активное участие в общественной жизни района, как Доска почета, предложил глава холмской администрации Андрей Сухомесов.