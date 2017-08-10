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Сахалинцы в три раза больше стали плавать в Вакканай

Сахалинцы в три раза больше стали плавать в Вакканай

Хотя рейсы по-прежнему полупустые

После снижения цен на билеты сахалинцы стали чаще пользоваться морским рейсом Корсаков–Вакканай. В начале лета он почти не пользовался спросом. После этого интерес решили поднять снижением цен. Пассажиропоток сразу вырос втрое.

– Стоимость морского путешествия и авиаперелета в Японию была равнозначна. Но при этом судно проигрывало в удобстве самолетам, что делало его непривлекательным для россиян. Реакцией перевозчика на это стало снижение цен, что дало свои положительные результаты – люди заинтересовались, – сообщила журналисту ASTV.RU генеральный директор компании по продаже билетов Ирина Ли.

Сейчас перевозки до Хоккайдо осуществляются на российском катамаране «Пингвин–33». Он вмещает 80 человек, но до снижения цен едва наполнялась пятая часть судна. Само морское судно уже второй сезон плавает по этому направлению.

– Если до этого в Вакканай плавали 10–15 человек за рейс, то с начала августа это число варьируется от 35 до 40, – ­­­комментирует советник генерального директора Сахалинского морского пароходства Владимир Членов.

В начале нынешнего сезона оказалось, что популярность маршрута по сравнению с прошлым годом упала. Проанализировав причины, специалисты решили с 1 августа снизить цены. Теперь билет для россиян стоит 7,5 тысячи рублей. На детей от 6 до 11 лет сумма уменьшается в два раза. Цены для граждан Японии остались на прежнем уровне – 10,5 тысячи рублей для взрослого и полцены для ребенка. Сниженной стоимость останется до конца навигационного периода, который завершится 19 сентября. Сотрудники компании по продаже билетов допускают, что в 2018 году скидка будет действовать уже с начала навигационного периода.

До 2015 года 16 лет на линии работал паром Eins Soya японской судоходной компании Heart Land Ferry. Из-за убыточности его сняли с маршрута. Японская сторона обратилась за помощью к сахалинским властям, после чего на маршрут вышел катамаран.

Автор: Игорь Новомодный, сегодня, в 11:40 +2
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Комментарии
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 11:49 Отредактированно сегодня, в 11:49
Надо вообще сделать перевозку Сахалинцев бесплатной
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+1
Online
924188 Online
Написано сегодня, в 11:49
не плавать, а ходить.
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+3
Андрей
Написано сегодня, в 11:51
924188, правильно! Плавает ??????
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0
Warg88
Написано сегодня, в 12:00
924188,
Ну что за чушь. Сундук-рундук, туалет-гальюн, кухня-камбуз, плавать-ходить... Понапридумали говна какого-то и радуются. Командир корабля по морю плывет.
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+1
Online
Karu Online
Написано сегодня, в 14:01
Warg88, пол - палуба, стенка - переборка, потолок - подволок, лестница - трап, порог - комингс, окно - иллюминатор! Ваще странные люди :)))))))))))))
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+3
Netu_nika
Написано сегодня, в 12:25
Название статьи поменяйте, в море не плавают, а если плавают, то это уже другое)))
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+2
Online
Karu Online
Написано сегодня, в 12:29
Netu_nika, ну правильно... просто люди сами берут и плывут по морю в другой город :)
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+1
Netu_nika
Написано сегодня, в 12:30
Karu, есть и такая категория людей, которая плавает)))
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+1
translog74
Написано сегодня, в 12:29
Судно идёт. Мы зашли в порт. Плавает другое.
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+1
senchick
Написано сегодня, в 12:29
Сделайте Сахалинцам въезд в Японию по гражданскому паспорту РФ и тогда там будут отдыхать каждые выходные четверть острова
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+4
Online
Charon Online
Написано сегодня, в 14:37
сгонять что-ли за пивком
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0
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