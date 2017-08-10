Сахалинцы в три раза больше стали плавать в Вакканай

После снижения цен на билеты сахалинцы стали чаще пользоваться морским рейсом Корсаков–Вакканай. В начале лета он почти не пользовался спросом. После этого интерес решили поднять снижением цен. Пассажиропоток сразу вырос втрое.

– Стоимость морского путешествия и авиаперелета в Японию была равнозначна. Но при этом судно проигрывало в удобстве самолетам, что делало его непривлекательным для россиян. Реакцией перевозчика на это стало снижение цен, что дало свои положительные результаты – люди заинтересовались, – сообщила журналисту ASTV.RU генеральный директор компании по продаже билетов Ирина Ли.

Сейчас перевозки до Хоккайдо осуществляются на российском катамаране «Пингвин–33». Он вмещает 80 человек, но до снижения цен едва наполнялась пятая часть судна. Само морское судно уже второй сезон плавает по этому направлению.

– Если до этого в Вакканай плавали 10–15 человек за рейс, то с начала августа это число варьируется от 35 до 40, – ­­­комментирует советник генерального директора Сахалинского морского пароходства Владимир Членов.

В начале нынешнего сезона оказалось, что популярность маршрута по сравнению с прошлым годом упала. Проанализировав причины, специалисты решили с 1 августа снизить цены. Теперь билет для россиян стоит 7,5 тысячи рублей. На детей от 6 до 11 лет сумма уменьшается в два раза. Цены для граждан Японии остались на прежнем уровне – 10,5 тысячи рублей для взрослого и полцены для ребенка. Сниженной стоимость останется до конца навигационного периода, который завершится 19 сентября. Сотрудники компании по продаже билетов допускают, что в 2018 году скидка будет действовать уже с начала навигационного периода.

До 2015 года 16 лет на линии работал паром Eins Soya японской судоходной компании Heart Land Ferry. Из-за убыточности его сняли с маршрута. Японская сторона обратилась за помощью к сахалинским властям, после чего на маршрут вышел катамаран.