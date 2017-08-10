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На Сахалине брошенный любовник до смерти забил соперника

На Сахалине брошенный любовник до смерти забил соперника

Подозреваемый задержан, его сообщников устанавливают

15 августа в 23:55 в следственный отдел по Анивскому району СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что во дворе дома по улице Янтарной, 15а в селе Новотроицкое Анивского бригадой скорой медицинской помощи констатирована смерть 51-летнего уроженца Республики Армении.

Как сообщают в областном следкоме, согласно выписке из журнала регистрации трупов Сахалинского областного центра судебно-медицинской экспертизы, причина смерти мужчины: гемотампонада сердца, закрытая тупая травма грудной клетки с разрывом правого желудочка сердца. 

По данному факту следственным отделом по Анивскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ.

По подозрению в совершении этого преступления задержан 37-летний гражданин Республики Азербайджан. Следствием направлено в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, потерпевший более 22 лет жил с женщиной из Южно-Сахалинска, они имели двоих совместных детей.

За совершения преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков,  потерпевший отбывал наказание в местах лишения свободы.

В марте этого года, освободившись из колонии, он узнал, что его сожительница жила с другим мужчиной. Но женщина попросила оставить её. Мужчина ушел, но продолжал приходить и звонить женщине.

15 августа потерпевший вместе со своей сожительницей поехали в гости к знакомым в Новотроицкое. Подозреваемый, узнав, что женщина находится в Новотроицком, приехал туда со своими друзьями на двух машинах и вызвал потерпевшего на улицу.

Последний вышел из дома с еще одним гостем. Тогда подозреваемый вместе с приехавшими вместе с ним мужчинами стали избивать вышедших из дома. Мужчин избивали до тех пор, пока не вмешались очевидцы. Потом подозреваемый с друзьями сели в машины и покинули место происшествия.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление остальных лиц, причастных к данному преступлению. Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:04 +3
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Место
Новотроицкое
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Комментарии
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Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 12:07
шакалы , толпой только могут , один на один сыканул дружков позвал . фу
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+7
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 13:06
Vitaliy Borodin, это всегда так было!
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+2
Korennoy
Написано сегодня, в 14:27
Vitaliy Borodin, а потом случись чего, по аналогии с Невельском, унегожедети, запрстотак убили итп. У них одна пластинка, и одни методы...
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+1
Online
Karu Online
Написано сегодня, в 12:15
За то теперь все довольны и всем хорошо...
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+2
Online
jkmu Online
Написано сегодня, в 12:16
ААА это тот случай про который вчера писали в новостях...
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+1
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 12:16
мда
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+2
S.V.
Написано сегодня, в 12:22 Отредактированно сегодня, в 12:22
они по натуре многие шакалы-в плане толпой на одного,либо чтобы был численный перевес,это первое.
Второе-азеры с армянами никогда не уживутся,это началась ещё давно,даже не со времён конфликта в Нагорном Карабахе,а гораздо ранее,а тут повод самый что ни на есть...
Ну а дама...дайте угадаю,русская...это тоже повлияло...почему-думаю,обьяснять не нужно...
А Новотроицкое...вообще глухомань..там в центре села можно устроить вакханалию,пока менты доедут-неделя пройдёт...
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+9
Online
SonyI Online
Написано сегодня, в 12:24
Как все закрученно однако! Да еще и армянин и азербайджанец! Может дело не в любовнице,а извечной национальной вражде?)) Один другому отомстил за Арцах?))
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+4
Vings
Написано сегодня, в 12:37
SonyI, потерпевший сидел за наркоту, вышел, узнал, что во время отсидки у пассии был любовник, любовнику пассия отворот поворот. Нет тут никакой национальной вражды. Шер ше ля фам
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+2
Online
SonyI Online
Написано сегодня, в 12:40
Vings, Эхххх...никакой красивой истории
...одна банальщина..тупо любовный треугольник!))
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0
Vings
Написано сегодня, в 12:48
SonyI, два горячих мачо и женщина-вамп. А если серьезно, то данный случай очень опасный симптом. Это ни в какие ворота не лезет вот такие разборки. Если это не присекать, то будет как за здрасти, что пришел с битой и подмогой и стенка на стенку
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+3
nikolayppu
Написано сегодня, в 12:34
Кровная месть скорее всего послужит продолжением этой ужасной истории...
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0
Виктория
Написано сегодня, в 12:39
Брошенный забил соперника? Так бывший (потерпевший) же вышел, пришел, его попросили уйти и он ушел. А подозреваемый так и продолжал отношения с этой дамой.
Так кто кого бросил и убил? Чет я не разобралась
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+4
Alenushka
Написано сегодня, в 12:56
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+3
yuliya_r
Написано сегодня, в 12:52
Я тоже новость несколько раз прочитала, чтобы вообще понять ход событий. Такой стиль написания - через одно место.
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+9
Виктория
Написано сегодня, в 12:53
yuliya_r, я тоже мало что поняла
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+1
KsuKsu
Написано сегодня, в 13:04
Светлое чувство ~любовь
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+2
Online
Sata Jarvien Online
Написано сегодня, в 13:12
Тоже не врубилась, по каким признакам любовник брошен. Она с вещами в гости уехала? А может, там ещё и подстрекательство? Мол, "одолел меня бывший, разберись, мой горный орёл"? А вообще, дикие нравы. А ведь герои истории какбэ вовсе не юнцы.
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+2
Online
Diego Online
Написано сегодня, в 13:27
дикое время, пора наверное доставать и ходить с ПБ-4-2
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+2
Online
Vladiksakh65 Online
Написано сегодня, в 13:42
Нет повести печальнее на свете,. Каменный 21 век.
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+1
Online
Charon Online
Написано сегодня, в 14:43
мортал комбат по-сахалински с участием горячих "пацанчиков" с кавказа
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0
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MARBLE Online
Написано сегодня, в 14:52
Брошенной может быть только вещь, но не человек...
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0
Oblastnoy
Написано сегодня, в 14:59
Непонятно зачем вы пишете заголовки статьи про алкашей и наркоманов будто у них есть личная жизнь.у них другая жизнь все равно как бы они к нормальной не стремились...
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