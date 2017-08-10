На Сахалине брошенный любовник до смерти забил соперника

15 августа в 23:55 в следственный отдел по Анивскому району СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что во дворе дома по улице Янтарной, 15а в селе Новотроицкое Анивского бригадой скорой медицинской помощи констатирована смерть 51-летнего уроженца Республики Армении.

Как сообщают в областном следкоме, согласно выписке из журнала регистрации трупов Сахалинского областного центра судебно-медицинской экспертизы, причина смерти мужчины: гемотампонада сердца, закрытая тупая травма грудной клетки с разрывом правого желудочка сердца.

По данному факту следственным отделом по Анивскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ.

По подозрению в совершении этого преступления задержан 37-летний гражданин Республики Азербайджан. Следствием направлено в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, потерпевший более 22 лет жил с женщиной из Южно-Сахалинска, они имели двоих совместных детей.

За совершения преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, потерпевший отбывал наказание в местах лишения свободы.

В марте этого года, освободившись из колонии, он узнал, что его сожительница жила с другим мужчиной. Но женщина попросила оставить её. Мужчина ушел, но продолжал приходить и звонить женщине.

15 августа потерпевший вместе со своей сожительницей поехали в гости к знакомым в Новотроицкое. Подозреваемый, узнав, что женщина находится в Новотроицком, приехал туда со своими друзьями на двух машинах и вызвал потерпевшего на улицу.

Последний вышел из дома с еще одним гостем. Тогда подозреваемый вместе с приехавшими вместе с ним мужчинами стали избивать вышедших из дома. Мужчин избивали до тех пор, пока не вмешались очевидцы. Потом подозреваемый с друзьями сели в машины и покинули место происшествия.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление остальных лиц, причастных к данному преступлению. Расследование уголовного дела продолжается.