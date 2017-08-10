Олег Кожемяко сегодня встретится с тымовчанами

Фото: архив пресс-службы правительства Сахалинской области

Сегодня, 17 августа, вечером жители Тымовского района встретятся с губернатором. Олег Кожемяко после поездки в Ноглики проинспектирует Тымовское.

По сообщению пресс-секретаря главы Сахалинской области, мероприятие состоится 17 августа в районном доме культуры по адресу: улица Кировская, 68а. Начало в 18 часов.

Во встрече примут участие руководители органов исполнительной власти региона и местного самоуправления.