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Олег Кожемяко сегодня встретится с тымовчанами
Фото: архив пресс-службы правительства Сахалинской области

Олег Кожемяко сегодня встретится с тымовчанами

Мероприятие начнется в 18 часов

Сегодня, 17 августа, вечером жители Тымовского района встретятся с губернатором. Олег Кожемяко после поездки в Ноглики проинспектирует Тымовское.

По сообщению пресс-секретаря главы Сахалинской области, мероприятие состоится 17 августа в районном доме культуры по адресу: улица Кировская, 68а. Начало в 18 часов.

Во встрече примут участие руководители органов исполнительной власти региона и местного самоуправления. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 10:43 0
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