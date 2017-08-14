Сегодня Олег Кожемяко встречается с жителями Александровска-Сахалинского

Разговор начнется в 18 часов в «Радуге»

Сегодня в Александровске-Сахалинском пройдет встреча жителей с губернатором региона. Разговор состоится в центре детского творчества «Радуга» в 18 часов.

Как сообщает пресс-секретарь главы Сахалинской области, во встрече примут участие представители региональных и муниципальных органов власти. Приглашаются все желающие.

Накануне Олег Кожемяко работал в Тымовском районе. Там также прошла его встреча с местными жителями.