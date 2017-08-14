Сегодня Олег Кожемяко встречается с жителями Александровска-Сахалинского
Разговор начнется в 18 часов в «Радуге»
Сегодня в Александровске-Сахалинском пройдет встреча жителей с губернатором региона. Разговор состоится в центре детского творчества «Радуга» в 18 часов.
Как сообщает пресс-секретарь главы Сахалинской области, во встрече примут участие представители региональных и муниципальных органов власти. Приглашаются все желающие.
Накануне Олег Кожемяко работал в Тымовском районе. Там также прошла его встреча с местными жителями.
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Комментарии
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Elizabeth Online
Написано сегодня, в 11:01
Прям неузнаваем стал! Такое чувство,что дюлей хороших получил сверху! За месяц сделал больше,чем за весь свой срок! Вот бы еще дальше так же работал,может и доверие заслужил у людей! А так, после выборов опять будет все по старому!
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Malinka17 Online
Написано сегодня, в 11:03
А чего это постоянно одна и та же иллюстрация ко всем новостям про встречу Губернатора? Да еще и с министром образования на переднем плане))) Неужели больше нет фотографий?)))
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