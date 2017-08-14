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Новый логотип ПСК «Сахалин» появился на льду «Кристалла»

Новый логотип ПСК «Сахалин» появился на льду «Кристалла»

Изображение изготовлено из специальной перфорированной баннерной ткани

В новом сезоне Азиатской хоккейной лиги на льду дворца спорта «Кристалл» будет красоваться возрожденный логотип хоккейной команды «Сахалин» - Морской лев. Заливка ледовой площадки продолжалась больше недели. Предварительно на основание катка была уложена реклама спонсоров, обновленные логотипы клуба и хоккейной команды.

Как сообщают в пресс-службе ПСК, все изображения изготовлены из специальной перфорированной баннерной ткани. Этот материал лучше вмерзает в замороженную воду. Несколько раз в день специалисты дворца спорта слой за слоем наращивали толщину льда. Уже завтра планируется завершить все работы.

«В этом сезоне мы не стали кардинально менять фирменный стиль клуба, - отметил директор ПСК «Сахалин» Алексей Ан. – Сделали лишь более узнаваемым основной логотип – добавили в него элементы, характерные для островной области. А также дали вторую жизнь хоккейной эмблеме с изображением Морского льва. Мы вернулись к ней, потому что с этим лого наша команда выступала с момента своего образования. Сила, агрессивность, уверенность в себе – это те черты, которые как нельзя лучше отражали характер нашей команды во все времена».

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 08:54 +1
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Комментарии
sergmihaylov
Написано сегодня, в 10:20
помните был директор горного воздуха который тоже увлекался ребрендингом )) вот еще один руководитель с креативным мышлением появился у нас .. действительно, когда все вопросы решены , чем еще заняться , ответы простой - надо менять логотип , тем более если логотип наносится на специальной ткани, у всех не на специальной, а у нас хееееракс и на специальной .., вот же уделали соперников )))
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