Новый логотип ПСК «Сахалин» появился на льду «Кристалла»

В новом сезоне Азиатской хоккейной лиги на льду дворца спорта «Кристалл» будет красоваться возрожденный логотип хоккейной команды «Сахалин» - Морской лев. Заливка ледовой площадки продолжалась больше недели. Предварительно на основание катка была уложена реклама спонсоров, обновленные логотипы клуба и хоккейной команды.

Как сообщают в пресс-службе ПСК, все изображения изготовлены из специальной перфорированной баннерной ткани. Этот материал лучше вмерзает в замороженную воду. Несколько раз в день специалисты дворца спорта слой за слоем наращивали толщину льда. Уже завтра планируется завершить все работы.

«В этом сезоне мы не стали кардинально менять фирменный стиль клуба, - отметил директор ПСК «Сахалин» Алексей Ан. – Сделали лишь более узнаваемым основной логотип – добавили в него элементы, характерные для островной области. А также дали вторую жизнь хоккейной эмблеме с изображением Морского льва. Мы вернулись к ней, потому что с этим лого наша команда выступала с момента своего образования. Сила, агрессивность, уверенность в себе – это те черты, которые как нельзя лучше отражали характер нашей команды во все времена».