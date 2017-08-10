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Тымовские аграрии готовятся вернуть в оборот 4 тысячи гектаров заброшенной земли

Тымовские аграрии готовятся вернуть в оборот 4 тысячи гектаров заброшенной земли

Резко вырастет и поголовье скота

В Тымовском районе создается центр молочного и мясного животноводства. Одно из основных аграрных предприятий острова – совхоз «Южно-Сахалинский» – открыл здесь филиал.

В оборот вводятся 4 тысячи гектаров некогда заброшенных земель. На полях с этого года начали выращивать кормовые культуры. Они необходимы для растущего поголовья крупного рогатого скота – в перспективе оно увеличится до 2,5 – 3 тысяч. Планы по развитию ключевого для района предприятия с его руководством обсудил губернатор Олег Кожемяко.

Сегодня хозяйство, отделения которого расположены в селах Ясное и Кировское, имеет 250 голов молочного скота. Только в первом полугодии ферма произвела более 200 тонн молока и 6 тонн мяса. Работают здесь около 50 сахалинцев.

- В этом году мы получили от головного предприятия 27 единиц техники для обработки полей. Это плуги, сеялки, разбрасыватели удобрений, культиваторы, телеги, и, конечно, мощные тракторы – отечественные марок К-700 и «Кейс», а также техника из Беларуси, - сообщил глава филиала Валентин Михнов.

При помощи современных сельхозмашин впервые за многие десятилетия в Тымовском районе на обширной площади полей около 1 тысячи гектаров были засеяны однолетние травы - вика, горох, овес, райграс, ячмень и третьекаве.

- Еще в прошлом году на этих землях была лесная поросль, местами начинался процесс заболачивания, - рассказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Александр Якуша. - Произведен большой объем работ прежде, чем здесь высадили кормовые культуры. Этим летом хозяйство планирует заготовить их в объеме 10 тысяч тонн. Уборочная кампания уже наполовину завершена.

Удобрениями подкормлены и многолетние травы. А 70 гектаров занял картофель элитных сортов «Зекура» и «Наташа» - это вдвое больше, чем в 2016. Его планируемый урожай в этом году – 1400 тонн.

Новые сельхозтехнологии в ближайшей перспективе позволят филиалу существенным образом нарастить поголовье животных. Скота молочного направления будет вдвое больше. А в окрестностях села Ясное появится крупный животноводческий комплекс для откорма мясных пород скота. Уже этой осенью здесь разместят 500 голов, а в дальнейшем численность стада увеличится до 2-2,5 тысяч. В Ясном для этих целей отведена площадка, где вскоре построят ангары и кормовые столы.

Неподалеку имеется жилой городок для работников отделения. Это бывшее общежитие. Весной его безвозмездно передали предприятию. В просторном жилом здании 34 комнаты, оснащенных мебелью. В каждой – собственный санузел и душевая. Для организации питания сотрудников есть общая столовая.  

- Для проживания будущих работников комплекса созданы комфортные условия. Немаловажно, что есть возможность расселить их в индивидуальные комнаты, - дал оценку городку губернатор. – Но, чтобы сформировать здесь надежный и постоянный коллектив, лишь этого недостаточно. Для таких новых хозяйств необходимо предусмотреть еще одну меру поддержки - доплаты работникам из областного и муниципального бюджетов – по 10-15 тысяч рублей ежемесячно, - предложил он.

По мнению губернатора, Тымовский район должен вернуть себе славу аграрного. Мясная, молочная и овощная продукция отсюда, считает он, может, как и прежде, поставляться и в другие муниципальные образования центральной и северной частей Сахалина.

Активно развивающемуся филиалу «Южно-Сахалинского» уже сегодня требуются кадры. Пока их частично приходится привлекать с юга острова - в районе их не хватает. Помочь в решении проблемы способен расположенный в Тымовском политехнический центр №2. Сегодня учебное заведение выпускает в том числе трактористов и машинистов сельхозпроизводства. Однако технологии ушли далеко вперед и даже подготовленные специалисты сталкиваются с трудностями при работе на современной технике. Встретившись с коллективом учреждения, Олег Кожемяко принял решение о поставке сюда мини-техники аграрного назначения. Ее будут использовать студенты для отработки практических навыков. А для старшекурсников организуют знакомство с техникой на новом предприятии района.

- Сегодня в области ведется беспрецедентное развитие аграрной отрасли. Губернатором поставлена задача вывести на должный уровень и кадровую подготовку: повышать квалификацию как уже работающих, так и только еще обучающихся специалистов. Для этого будем активно привлекать ведущих педагогов и специалистов сельхозотрасли не только из Сахалинской области, но и других регионов и даже государств – у нас есть такие договоренности с партнерами из Республики Беларусь, - сказал Сергей Емельянов, директор политехнического центра.  

Посетил Олег Кожемяко в Тымовском районе и коллективное фермерское хозяйство Александра Лукаша. Оно имеет 20 голов крупного рогатого скота, а также более десятка свиней и овец. Руководитель предприятия намерен в следующем году приступить к строительству новой фермы. Земля – около 50 гектаров – и часть денег для этого есть. Дополнительные средства готовы предоставить областные власти – в виде гранта.

По информации пресс-секретаря губернатора Сахалинской области

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 19:22 0
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Место
Тымовский район
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Комментарии
Online
НКолчина Online
Написано сегодня, в 19:32
Да неужели! Раньше, до развала с/х, Тымовская молочка очень даже вкусная была! И очереди в магазинах выстраивались...
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