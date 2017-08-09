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Несколько районов Южно-Сахалинска в ночь на 17 августа останутся без холодной воды

Несколько районов Южно-Сахалинска в ночь на 17 августа останутся без холодной воды

Причина - повреждение гидранта на ул. Крюкова

Несколько районов Южно-Сахалинска в ночь на 17 августа отключат от холодного водоснабжения.

Причиной послужило повреждение пожарного гидранта, установленного на центральном водопроводе около дома № 64 на ул. Крюкова. С раннего утра на месте аварии работает бригада МКП «Городской водоканал». Но без отключения воды устранить утечку невозможно.

В связи с этим с 22.00 16 августа и до 06.00 17 августа будут введены ограничения в подаче воды в жилые дома 1, 2, 3, 4 микрорайонов, 1, 2 и 3 укрупненных кварталах, а также в квадратах: пр. Мира — ул. Сахалинская — ул. Крюкова — ул. Бумажная, ул. Железнодорожная — ул. Карпатская — ул. Загородная — пер. Ангарский.

Источник: пресс-служба администрации Южно-Сахалинска

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:55 +1
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Комментарии
Online
Diego Online
Написано сегодня, в 18:07
и свет еще отключить
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0
НКолчина
Написано сегодня, в 18:47
Diego, завтра отключат
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