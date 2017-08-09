Несколько улиц Южно-Сахалинска заливает водой

Потоки воды топят улицы Крюкова и Вокзальную уже более семи часов. Предположительно, утечка началась в 16 августа в три часа ночи.

По словам местных жителей, ночью пожарная бригада заправляла спасательные автомобили водой, после их отъезда вода хлынула рекой.

Сейчас на месте работают несколько ремонтных бригад. Они пытались отключить гидрант, но вода хлынула еще с большей силой.