Несколько улиц Южно-Сахалинска заливает водой
Предположительная причина потопа - неисправный пожарный гидрант
Потоки воды топят улицы Крюкова и Вокзальную уже более семи часов. Предположительно, утечка началась в 16 августа в три часа ночи.
По словам местных жителей, ночью пожарная бригада заправляла спасательные автомобили водой, после их отъезда вода хлынула рекой.
Сейчас на месте работают несколько ремонтных бригад. Они пытались отключить гидрант, но вода хлынула еще с большей силой.
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Комментарии
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 10:49
Ни чего страшного. Жители уже оплатили эту воду.
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+4
Andrey2017
Написано сегодня, в 11:05
МЧС-ники всегда похабно относятся к пожарным гидрантам. Приедут, сломают, а потом выписывают предписания ЖКХ на устранение. Если бы они сами следили за их содержанием, не было бы такого бардака!
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+1
S.V.
Написано сегодня, в 11:06
дороги помыли...
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+1
Online
Warg88 Online
Написано сегодня, в 11:30
Они пытались отключить гидрант, но вода хлынула еще с большей силой.
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+4
katenok1183
Написано сегодня, в 12:05
Воды нет из-за них!!!
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+1
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Cyrus_the_Great Online
Написано сегодня, в 12:05
Я всегда в такие моменты думаю: "А вот где то в Уганде...воды даже чтобы еду приготовить нет, а у нас вот так...рекой по улице":)
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+2
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leksoos13 Online
Написано сегодня, в 12:58
это к дождю
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+3
Vladiksakh65
Написано сегодня, в 13:16
Интересно, в горводоканале когда нибудь будет адекватное руководство, что бы свои сети в порядок привести.
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