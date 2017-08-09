В четверг южносахалинцы снова останутся без света
А некоторые еще и без воды
В четверг, 16 августа, многие жители Южно-Сахалинска снова останутся без электричества. Из-за плановых работ на высоковольтной ЛЭП, которые шли и в прошедший вторник, большая часть города будет обесточена. Также возможно отключение воды в домах, начиная с третьего этажа. Работы пройдут с 8 до 18 часов.
ASTV.RU приводит список районов, которые затронут плановые работы:
- 1-й микрорайон;
- 2-й микрорайон;
- 3-й микрорайон;
- 4-й микрорайон;
- 5-й микрорайон;
- 7-й микрорайон;
- 17-й микрорайон;
- 18-й микрорайон;
- 19-й микрорайон;
- 19А микрорайон;
- 20-й микрорайон;
- 1-й и 2-й укрупненные районы;
- Район школы № 9;
- Район школы № 11;
- Район ул. Крайней;
- Район главпочтамта и рынка «Восток»;
- Район ТЦ «Коралл»;
- Район остановки «Малыш»;
- Район гостиницы «Пасифик Плаза»;
- Район ТЦ «Славянский Базар»;
- Район ул. Вокзальной;
- Район магазина «Техник» (ул. Ленина).
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Событие
Как это понять?
Отключение воды в квартирах расположенных выше 3 этажа производиться не будет?
И давать информацию о том, что вода будет только до третьего этажа не следует... Я так думаю