В четверг южносахалинцы снова останутся без света

А некоторые еще и без воды

В четверг, 16 августа, многие жители Южно-Сахалинска снова останутся без электричества. Из-за плановых работ на высоковольтной ЛЭП, которые шли и в прошедший вторник, большая часть города будет обесточена. Также возможно отключение воды в домах, начиная с третьего этажа. Работы пройдут с 8 до 18 часов.

ASTV.RU приводит список районов, которые затронут плановые работы: