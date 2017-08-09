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В четверг южносахалинцы снова останутся без света

В четверг южносахалинцы снова останутся без света

А некоторые еще и без воды

В четверг, 16 августа, многие жители Южно-Сахалинска снова останутся без электричества. Из-за плановых работ на высоковольтной ЛЭП, которые шли и в прошедший вторник, большая часть города будет обесточена. Также возможно отключение воды в домах, начиная с третьего этажа. Работы пройдут с 8 до 18 часов.

ASTV.RU приводит список районов, которые затронут плановые работы:

  • 1-й микрорайон;
  • 2-й микрорайон;
  • 3-й микрорайон;
  • 4-й микрорайон;
  • 5-й микрорайон;
  • 7-й микрорайон;
  • 17-й микрорайон;
  • 18-й микрорайон;
  • 19-й микрорайон;
  • 19А микрорайон;
  • 20-й микрорайон;
  • 1-й и 2-й укрупненные районы;
  • Район школы № 9;
  • Район школы № 11;
  • Район ул. Крайней;
  • Район главпочтамта и рынка «Восток»;
  • Район ТЦ «Коралл»;
  • Район остановки «Малыш»;
  • Район гостиницы «Пасифик Плаза»;
  • Район ТЦ «Славянский Базар»;
  • Район ул. Вокзальной;
  • Район магазина «Техник» (ул. Ленина).
Автор: Игорь Новомодный, сегодня, в 18:42 +1
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Комментарии
НКолчина
Написано сегодня, в 18:44
Если правильно понимаю, то это те же районы города?
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+1
SWATIMYR
Написано сегодня, в 18:59
Вот "Димон" обрадуется!
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+1
Online
S.V. Online
Написано сегодня, в 19:35
вчера у меня так и не вырубали свет...будем надеяться,что и завтра меня это дело обойдёт.))
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+1
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 20:14
Написано: "Также возможно отключение воды в домах, начиная с третьего этажа."
Как это понять?
Отключение воды в квартирах расположенных выше 3 этажа производиться не будет?
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0
Online
ilia1223 Online
Написано сегодня, в 20:29
MARBLE, насосные станции будут обесточены, поэтому давление воды будет до третьего этажа. И то не факт
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0
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 20:38
ilia1223, Ну, если насосные станции будут обесточены, то воды не будет вообще...

И давать информацию о том, что вода будет только до третьего этажа не следует... Я так думаю
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0
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