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Определились участники Сахалинского Международного фестиваля военных оркестров

Определились участники Сахалинского Международного фестиваля военных оркестров

«Спасская башня на Сахалине» пройдет в четвертый раз

Четвертый по счету Сахалинский Международный фестиваль военных оркестров «Спасская башня на Сахалине» пройдет в островном регионе с 7 по 11 сентября. Он посвящен 70-летнему юбилею Сахалинской области и станет самым большим фестивалем в истории островного региона: в нем примет участие более 500 оркестрантов и артистов в составе одиннадцати коллективов.

Серьезно расширилась география стран и регионов, из которых военные оркестры приедут на Сахалин, чтобы блеснуть своим мастерством перед зрителями.

Постоянным участником, без которого «Спасскую башню на Сахалине» уже просто невозможно представить – является Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ под управлением Заслуженного артиста России, полковника Сергея Дурыгина. Этот прославленный музыкальный коллектив, начиная с 2009 года, участвовал во всех островных фестивалях военных оркестров, а также в межфестивальных мероприятиях. Вместе с ним прилетят и его солисты Наталия Манулик, Дмитрий Филиппов и Светлана Ильина, а также специальный гость фестиваля – яркая и многогранная российская певица Мари Карне, известная своим умением погружаться в разные музыкальные стили и направления.

- К нам на остров впервые приедет Президентский оркестр Службы коменданта Московского Кремля вместе с Ротой специального караула Президентского полка, – рассказал Илья Александров, директор Сахалинской филармонии. – Их выступление – это всегда интереснейшее зрелище!

Северная столица на сахалинском фестивале будет представлена оркестром штаба Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ. Военные музыканты из Санкт-Петербурга побывают у нас на острове в первый раз! Перед сахалинскими зрителями они продемонстрируют свое творчество вместе с артистами Государственного ансамбля песни и танца «Белые ночи».

Порадует своим музыкальным мастерством оркестр штаба Центрального военного округа (из Екатеринбурга) или как его еще называют зрители «Танцующий оркестр» – участник III фестиваля «Спасская башня на Сахалине» (2015 год).

- Мы также ожидаем военные музыкальные коллективы практически со всего Дальнего Востока, – пояснил Илья Александров. – Оркестр Тихоокеанского флота (из Владивостока) и оркестр штаба Восточного военного округа (из Хабаровска) уже не первый раз участвуют в сахалинском фестивале военных оркестров – оба коллектива приезжали на остров в 2012 году. А военный оркестр штаба Войск и Сил на Северо-Востоке Российской Федерации (с Камчатки) и оркестр Дальневосточного высшего военного командного училища имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского (из Благовещенска) посетят нас впервые.

Также будет радовать зрителей своей музыкой знакомый нам военный оркестр Южно-Сахалинского гарнизона.

В числе иностранных участников: очень интересный музыкальный коллектив из Китая – женский духовой оркестр округа Да-Хинган-Лин провинции Хэйлунцзян, который очень популярен как у себя в стране, так и за ее пределами, он регулярно выступает на международных мероприятиях самого высокого уровня.  Сейчас решается вопрос об участии еще одного зарубежного оркестра. Что это за коллектив – пусть пока будет небольшим секретом. Надеемся он приедет на Сахалин!

Иностранные гости также будут представлены китайским ансамблем «Чжан Вэй У Ши», который в народе называют «Китайскими львами». Артисты этого коллектива соединяют традиции китайского танца, циркового и акробатического искусства с элементами боевого искусства ушу. Их танцевальные номера с яркими костюмами и масками захватывают дух зрителей и потрясают своим уровнем сложности.

Всего через три недели, а именно столько осталось до начала фестиваля «Спасская башня на Сахалине», зрители смогут насладиться творчеством всех коллективов, которые приедут к нам на остров.

Источник: пресс-служба ГАУК "Сахалинская филармония"

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:35 +2
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