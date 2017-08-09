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Четыре двухметровых цветочных сердца появятся в Южно-Сахалинске ко Дню города

Четыре двухметровых цветочных сердца появятся в Южно-Сахалинске ко Дню города

С начала весны в Южно-Сахалинске высадили около полумиллиона растений

С начала весны в Южно-Сахалинске высадили около полумиллиона растений. Эти работы были выполнены специалистами МБУ «Зеленый город» в рамках мероприятий по благоустройству островной столицы. Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Как рассказал руководитель учреждения Сергей Троян, с начала апреля было  посажено 834 саженца деревьев, свыше 5 тысяч кустарников и беспрецедентный объем однолетних цветов - порядка 400 тысяч штук. Это вдвое больше, чем в 2016 году.

Несмотря на то, что сезон активной высадки растений и оформления городских клумб подходит к концу, мэрия призывает южносахалинцев принимать активное участие в преображении города. Например, высказывать свои пожелания на будущее о благоустройстве конкретных зеленых зон и цветников. 

Настоящим сюрпризом для горожан и гостей Южно-Сахалинска станет и обустройство ярких цветочных арт-объектов. Ко Дню города в Южно-Сахалинске появятся четыре двухметровых декоративных сердца, украшенных живыми цветами. Планируется, что эти объекты будут размещены возле Дома культуры «Родина», кинотеатра «Комсомолец», на площадях Славы и Победы.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:41 +1
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Комментарии
Ben
Написано сегодня, в 16:48
Молодцы,
город стали облагораживать. Совсем другое дело, не то что "падающие пластиковые тюльпаны"
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+6
Online
Vings Online
Написано сегодня, в 18:04
Ben, да даже когда они стояли, то "композишн" больше впечатляла, что это цветы-мутанты или у кого-то "Алиса в стране Чудес" и Зазеркалье вместо мозгов. Сейчас, что радует то, даже клумбы стараются сделать как композицию. А еще классно Тепличный свою территорию сделал. Там вообще умнички.
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+2
НКолчина
Написано сегодня, в 17:04
Вот уже и не сюрприз
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+1
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 17:57
НКолчина, действительно
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+1
Online
(князь) Вельзевул Online
Написано сегодня, в 17:31
если не бабуля. там не чего не было
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0
Анфиса Черненко
Написано сегодня, в 19:15
Спасибо огромное за красивый город!
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0
MASHUTA
Написано сегодня, в 19:51
Один надо поставить в Хомутово,второй в 41 км,третий в горбольнице а последний в Березняках
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0
Online
DartVictor Online
Написано сегодня, в 20:28
главное,чтобы сердца не разместили вверх ногами,а то сами знаете,что получится)
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0
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