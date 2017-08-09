Четыре двухметровых цветочных сердца появятся в Южно-Сахалинске ко Дню города

С начала весны в Южно-Сахалинске высадили около полумиллиона растений

С начала весны в Южно-Сахалинске высадили около полумиллиона растений. Эти работы были выполнены специалистами МБУ «Зеленый город» в рамках мероприятий по благоустройству островной столицы. Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра.

Как рассказал руководитель учреждения Сергей Троян, с начала апреля было посажено 834 саженца деревьев, свыше 5 тысяч кустарников и беспрецедентный объем однолетних цветов - порядка 400 тысяч штук. Это вдвое больше, чем в 2016 году.

Несмотря на то, что сезон активной высадки растений и оформления городских клумб подходит к концу, мэрия призывает южносахалинцев принимать активное участие в преображении города. Например, высказывать свои пожелания на будущее о благоустройстве конкретных зеленых зон и цветников.

Настоящим сюрпризом для горожан и гостей Южно-Сахалинска станет и обустройство ярких цветочных арт-объектов. Ко Дню города в Южно-Сахалинске появятся четыре двухметровых декоративных сердца, украшенных живыми цветами. Планируется, что эти объекты будут размещены возле Дома культуры «Родина», кинотеатра «Комсомолец», на площадях Славы и Победы.