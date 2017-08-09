Доходная часть бюджета Южно-Сахалинска увеличится на 108 миллионов рублей

Заседания постоянных комитетов состоялись в Городской думе Южно-Сахалинска. В общей сложности депутаты рассмотрели 25 вопросов. Очередные изменения в бюджет города предлагает внести департамент финансов - доходная часть будет увеличена на 108 миллионов 479 тысяч рублей за счет безвозмездных поступлений. В частности, из них 45 миллионов пойдут на повышение оплаты труда работников дошкольного образования, 38 миллионов – на повышение зарплаты работникам общеобразовательных заведений, более 17 миллионов – на обеспечение питанием школьников, 6 миллионов – на поддержку территориальных общественных самоуправлений.

Как сообщают в гордуме, в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов предлагается включить гостиницу «Монерон», ориентировочная сумма от продажи указанного пакета акций составит 134,08 млн. рублей. Был рассмотрен вопрос о безвозмездной передаче земельных участков в районе проспекта Победы и улицы Горького из муниципальной в государственную собственность Сахалинской области (там идет строительство Мемориального комплекса в честь 70-летия окончания Второй мировой войны). Были приняты к сведению два отчета Контрольно-счетной палаты. Всего на заседании постоянного Комитета по экономике и бюджету депутаты рассмотрели и вынесли на очередное заседание Городской думы 9 вопросов.

Вопросы об установлении границ двух новых ТОСов рассмотрены на постоянном Комитете по городскому хозяйству. Один из них – «МИРА-65» - объединит многоквартирный дом по проспекту Мира и дом по улице Физкультурной. Второй ТОС называется «Наш дом», в него входит многоквартирный дом, расположенный на улице Сахалинской. Рассмотрен проект решения о внесении изменения в Правила землепользования и застройки, а именно предлагается дополнить коммунально-складскую зону новыми условно разрешенными видами и параметрами использования, которые звучат так: «Обеспечение научной деятельности в части размещения объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научные центры, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые), проведения научной работы, технопарк». Часть вопросов повестки этого комитета носила технический характер.

Внесение изменений в Устав городского округа рассмотрено на заседании постоянного Комитета по Регламенту и местному самоуправлению. Часть изменений связана с приведением в соответствие с федеральным законодательством, еще часть была озвучена в ходе публичных слушаний, результаты которых депутаты также рассмотрели на заседании комитета. Кандидатура 12-го гражданина, которого планируется наградить Почетным знаком «За заслуги перед городом» II степени, предварительно утверждена на комитете (окончательное решение будет принято на заседании думы). Напомним, в годы юбилейных для города дат (135, 140, 145 лет и т.д.) количество награждаемых решили увеличить. Уже определены 6 кандидатур на знак I степени и 11 человек на II степень. 12-м кандидатом стал Афанасий Яковлевич Анисимов, участник трудового фронта, активист ветеранского движения, председатель первичной ветеранской организации в Санаторном. Депутаты единогласно поддержали этот проект решения.

Очередное 45-е заседание Городской думы состоится 23 августа.