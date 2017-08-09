новости
новости
Регистрация
Доходная часть бюджета Южно-Сахалинска увеличится на 108 миллионов рублей

Доходная часть бюджета Южно-Сахалинска увеличится на 108 миллионов рублей

Деньги направят на повышение оплаты труда работников дошкольного образования, питание школьников и т.д.

Заседания постоянных комитетов состоялись в Городской думе Южно-Сахалинска. В общей сложности депутаты рассмотрели 25 вопросов.  Очередные изменения в бюджет города предлагает внести департамент финансов  - доходная часть будет увеличена на 108 миллионов 479 тысяч рублей за счет безвозмездных поступлений. В частности,  из них 45 миллионов пойдут на повышение оплаты труда работников дошкольного образования, 38 миллионов – на повышение зарплаты работникам общеобразовательных  заведений, более 17 миллионов – на обеспечение питанием школьников, 6 миллионов – на поддержку территориальных общественных самоуправлений.  

Как сообщают в гордуме, в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов предлагается включить гостиницу «Монерон», ориентировочная сумма от продажи указанного пакета акций составит 134,08 млн. рублей. Был рассмотрен вопрос о безвозмездной передаче земельных участков в районе проспекта Победы и улицы Горького из муниципальной в государственную собственность Сахалинской области (там идет строительство Мемориального комплекса в честь  70-летия окончания Второй мировой войны). Были приняты к сведению два отчета Контрольно-счетной палаты. Всего на заседании постоянного Комитета по экономике и бюджету депутаты рассмотрели и вынесли на очередное заседание Городской думы 9 вопросов.

Вопросы об установлении границ двух новых ТОСов рассмотрены на постоянном Комитете по городскому хозяйству. Один из них – «МИРА-65» - объединит многоквартирный дом по проспекту Мира и дом по улице Физкультурной. Второй ТОС называется «Наш дом», в него входит многоквартирный дом, расположенный на улице Сахалинской. Рассмотрен проект решения о внесении изменения в Правила землепользования и застройки, а именно предлагается  дополнить коммунально-складскую зону новыми условно разрешенными видами и параметрами использования, которые звучат так: «Обеспечение научной деятельности в части размещения объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научные центры, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые), проведения научной работы, технопарк».  Часть вопросов повестки этого комитета носила технический характер.

Внесение изменений в Устав городского округа рассмотрено на заседании постоянного Комитета по Регламенту и местному самоуправлению. Часть изменений связана с приведением в соответствие с федеральным законодательством, еще часть была озвучена в ходе публичных слушаний, результаты которых депутаты также рассмотрели на заседании комитета. Кандидатура 12-го гражданина, которого планируется наградить Почетным знаком «За заслуги перед городом» II степени, предварительно утверждена на комитете (окончательное решение будет принято на заседании думы). Напомним,   в годы юбилейных для города дат (135, 140, 145 лет и т.д.) количество награждаемых решили увеличить. Уже определены 6 кандидатур на знак I степени и 11 человек на II степень. 12-м кандидатом стал Афанасий Яковлевич Анисимов, участник трудового фронта, активист ветеранского движения, председатель первичной ветеранской организации в Санаторном. Депутаты единогласно поддержали этот проект решения.

Очередное 45-е заседание Городской думы состоится 23 августа. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:29 +2
Другие статьи по темам
Прочее
бюджет
Популярное на ASTV
На юге Сахалина легковушка сбила медведя
На юге Сахалина легковушка сбила медведя
Пропавший в Южно-Сахалинске Дмитрий Тращенко найден
Пропавший в Южно-Сахалинске Дмитрий Тращенко найден
Подготовлен список данных пользователей интернета для передачи ФСБ
Подготовлен список данных пользователей интернета для передачи ФСБ
Невельский повар, защищаясь, убил человека
Невельский повар, защищаясь, убил человека

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Определились участники Сахалинского Международного фестиваля военных оркестров
Определились участники Сахалинского Международного фестиваля военных оркестров
Четыре двухметровых цветочных сердца появятся в Южно-Сахалинске ко Дню города
Четыре двухметровых цветочных сердца появятся в Южно-Сахалинске ко Дню города
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru