Сахалинская сборная по кендо отправится на всероссийские соревнования в Анапу

В этом году в состав делегации войдут сильнейшие спортсмены в возрасте от 10 до 18 лет

Юношеский и юниорский составы сборной Сахалинской области по кендо приступили к заключительному этапу подготовке перед X Всероссийскими открытыми юношескими играми боевых искусств, которые в десятый раз состоятся в Анапе 10 сентября.

- Программа подготовки очень насыщенная. Кроме основной базовой техники мы много работаем со спецсредствами и на тренажере, делаем особый упор на ОФП, записываем тренировки на видео, и затем детально разбираем ошибки, и работаем над их исправлением. Спортсмены проводят в тренировочном зале почти весь день, каждый день по две трехчасовые тренировки. Впереди еще месяц и нам предстоит многое сделать, - рассказал главный тренер сборной Вадим Полицинский.

В этом году в состав сборной области войдут сильнейшие кендоисты от 10 до 18 лет:

В категории 10-14 лет: Подвигин Алексей (2кю) учащийся СОШ №6 Южно-Сахалинска - Победитель 9-х Всероссийских соревнований 2016 года, Клюев Леон (2 дан, 1 юношеский спортивный разряд) учащийся Гимназии №1 Южно-Сахалинска, победитель Всероссийских соревнований 2016 года, трехкратный победитель Первенства ДФО.

В категории юниоры 15-18 лет Ри Те Су (2 дан, 2 разряд) учащийся СОШ №22 Южно-Сахалинска - победитель всероссийских соревнований 2015 года, Хван Даниил (2 дан, 1 юношеский разряд) учащийся СОШ №22 Южно-Сахалинска - победитель Первенства ДФО 2016 года и бронзовый призер Первенства ДФО 2017 года, призер соревнований в Корее. Шевелев Алексей (1 дан, 1 юношеский разряд) - серебряный призер Всероссийских соревнований 2016 года, серебряный призер Первенства ДФО 2016 года, бронзовый призер Первенства ДФО 2017 года, Ким Ман Ок (1 дан, 1 юношеский разряд) - бронзовый призер Всероссийских соревнований 2016 года, бронзовый призер Первенства ДФО 2016 и 2017 годов, бронзовый призер Всероссийских соревнований "Кубок мирное сердце".

Источник: пресс-центр министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области