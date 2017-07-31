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Жителям Дальнего показали, как могут разрисовать их дома

Жителям Дальнего показали, как могут разрисовать их дома

Варианты обсудили с помощью проектора

В новом микрорайоне Дальнего состоялась встреча южно-сахалинских художников с жителями, в ходе которой были представлены эскизы росписи фасадов. 

Встреча прошла возле дома №9 по улице 1-й Московской. Именно на его фасаде планируется реализовать художественный замысел представителей городского арт-сообщества.

Пришедшим на встречу жителям микрорайона продемонстрировали пять эскизов, один из которых в итоге будет перенесен на фасад. Тематику изображений «продиктовало» само название улицы. Так как жилой дом находится на 1-й Московской, то  во всех представленных эскизах присутствуют элементы столицы. По такому же принципу предлагается оформлять и другие улицы. Например, фасады на Алых Роз - в цветочном стиле.

Как рассказал один из авторов проекта Алексей Дружинин, в итоге фасады станут не только украшением Дальнего, но и навигационным элементом. Они помогут лучше ориентироваться тем, кто впервые приезжает в планировочный район. Посмотрев на изображение, можно будет понять, на какой улице находишься. Во время встречи ее участники подняли вопрос содержания фасадов. За ними будет следить управляющая компания.

Обсуждения проходили в вечернее время. Как только стемнело, организаторы встречи с  помощью проектора продемонстрировали жителям варианты оформления. Они спроецировали изображения непосредственно на фасад. В итоге жители выбрали эскиз с изображением московского Кремля. Более того, многие участники встречи попросили у художников нарисовать что-нибудь и на их домах. В целом большинство поддержало идею по оформлению фасадов. Также жители предлагали и свои идеи для будущих эскизов.

Сейчас арт-сообщество готовится к переносу первого эскиза на фасад и параллельно разрабатывает варианты оформления  других домов, которые также будут согласованы с жителями.

Как ранее сообщал ASTV.RU, первое изображение на фасаде дома в Дальнем появилось в конце июля. Нанесение надписи на здании под номером 15 на Первой Московской улице перед отъездом инициировал бывший главный дизайнер Южно-Сахалинска Павел Шугуров.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:28 +3
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Комментарии
jkmu
Написано сегодня, в 14:32
Молодцы!
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+5
Nata15Nata
Написано сегодня, в 14:56
Поддерживаю,хватает уныния и серости вокруг.давайте делать окружающий нас мир ярче!
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+8
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 15:09
Отлично!

Да здравствует разум, пусть сгинет маразм!
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+3
SonyI
Написано сегодня, в 15:30
Хоть как-то разнообразят это новостроечное уныние!
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+2
Online
Alex178500 Online
Написано сегодня, в 15:45
Так как жилой дом находится на 1-й Московской, то во всех представленных эскизах присутствуют элементы столицы. По такому же принципу предлагается оформлять и другие улицы. Например, фасады на Алых Роз - в цветочном стиле.

Про Монетную улицу не забудьте
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+2
Лунный цветок
Написано сегодня, в 15:45
Отдельно здорово, что название улицы есть, и крупное - сразу понятно куда попал)
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+2
Online
Reader Online
Написано сегодня, в 16:42
Оказались и те, кто откровенно против
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+2
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 17:30
Здорово!
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0
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