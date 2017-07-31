Жителям Дальнего показали, как могут разрисовать их дома

В новом микрорайоне Дальнего состоялась встреча южно-сахалинских художников с жителями, в ходе которой были представлены эскизы росписи фасадов.

Встреча прошла возле дома №9 по улице 1-й Московской. Именно на его фасаде планируется реализовать художественный замысел представителей городского арт-сообщества.

Пришедшим на встречу жителям микрорайона продемонстрировали пять эскизов, один из которых в итоге будет перенесен на фасад. Тематику изображений «продиктовало» само название улицы. Так как жилой дом находится на 1-й Московской, то во всех представленных эскизах присутствуют элементы столицы. По такому же принципу предлагается оформлять и другие улицы. Например, фасады на Алых Роз - в цветочном стиле.

Как рассказал один из авторов проекта Алексей Дружинин, в итоге фасады станут не только украшением Дальнего, но и навигационным элементом. Они помогут лучше ориентироваться тем, кто впервые приезжает в планировочный район. Посмотрев на изображение, можно будет понять, на какой улице находишься. Во время встречи ее участники подняли вопрос содержания фасадов. За ними будет следить управляющая компания.

Обсуждения проходили в вечернее время. Как только стемнело, организаторы встречи с помощью проектора продемонстрировали жителям варианты оформления. Они спроецировали изображения непосредственно на фасад. В итоге жители выбрали эскиз с изображением московского Кремля. Более того, многие участники встречи попросили у художников нарисовать что-нибудь и на их домах. В целом большинство поддержало идею по оформлению фасадов. Также жители предлагали и свои идеи для будущих эскизов.

Сейчас арт-сообщество готовится к переносу первого эскиза на фасад и параллельно разрабатывает варианты оформления других домов, которые также будут согласованы с жителями.

Как ранее сообщал ASTV.RU, первое изображение на фасаде дома в Дальнем появилось в конце июля. Нанесение надписи на здании под номером 15 на Первой Московской улице перед отъездом инициировал бывший главный дизайнер Южно-Сахалинска Павел Шугуров.