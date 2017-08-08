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На экотропе «Столбовская» установили информационный щит
kurilskiy.ru

На экотропе «Столбовская» установили информационный щит

На нем - описание одного из самых живописных кустарников Южных Курил – гортензии метельчатой

Молодёжный эколого-туристический форум проходит на Кунашире. Организатор форума - отдел спорта, молодёжи и туризма Южно-Курильского района.

Как сообщают в заповеднике "Курильский", 13 августа форумчане вышли на маршрут по экологической тропе «Столбовская» в охранной зоне заповедника.

Сотрудники заповедника провели ботаническую экскурсию, участники которой познакомились с растительностью Кунашира и различными типами курильского леса. 

На горячих источниках Столбовские в 2,5 километрах от начала маршрута участники форума установили информационное панно с описанием одного из самых живописных кустарников Южных Курил – гортензии метельчатой. Гортензия метельчатая – высокий кустарник с крупными белыми гроздьями цветов, хорошо заметными издалека.  Весь август и до середины сентября – время её цветения. Латинское родовое название растения - Hydrángea переводится как «сосуд с водой» и говорит о том, что гортензия – очень влаголюбивое растение. Кроме того, этот кустарник предпочитает кислые почвы, преобладающие на Курилах в местах выходов горячих источников и вблизи сольфатарных полей вулканов.

Как напоминают в заповеднике, осенью 2016 года на экотропе «Столбовская»  заповедником при поддержке администрации района были проведены работы по строительству раздевалок и входных групп. Госинспекторами «Курильского» в начале лета проложена небольшая гать через болотистые участки в пойменной части тропы.  С прошлого года сотрудники заповедника  на этом эколого-туристическом маршруте постепенно обновляют и добавляют новые информационные таблички, а их здесь немало - несколько десятков. Поэтому любая помощь по благоустройству экологической тропы очень важна.


Информационная табличка установлена!


Фото на память у цветущей гортензии.


А теперь идём к морю по пойме ручья.


И ещё одно фото на память. Охотоморское побережье, мыс Круглый. Скалы, поросшие рыжим лишайником.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:38 +2
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Комментарии
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 14:41
Красота
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+3
Татьяна БЛ
Написано сегодня, в 16:50
Очень красиво! Сына всё зову с друзьями прокатиться на Курилы, брыкаются. Не та нынче молодежь
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