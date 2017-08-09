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«Сахалинэнерго» направило в УВД больше 200 заявлений о хищении электроэнергии
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«Сахалинэнерго» направило в УВД больше 200 заявлений о хищении электроэнергии

Правонарушителям грозит штраф

С начала 2017 года ПАО «Сахалинэнерго» направило 217 заявлений о хищении электроэнергии в УВД. 83 сахалинца, уличенные в незаконном подключении к сетям, уже привлечены решением суда к административной ответственности. Они обязаны оплатить штраф и весь объем незаконно потребленной электроэнергии.

Как сообщают в энергоснабжающей организации, как правило, факты несанкционированного пользования электроэнергией специалисты компании выявляют при проверке абонентов, которым ранее за долги приостановили подачу электроэнергии. Кроме этого, информация о незаконных подключениях поступает на телефон доверия ОП «Энергосбыт». По каждому случаю энергокомпания проводит проверку. Правонарушителям грозит штраф: от 10 до 15 тысяч рублей для физических лиц; 30-80 тысяч рублей - для должностных; 100-200 тысяч рублей - для юридических.

Стоит отметить, что погашение долга и оплата штрафа – это не все расходы, которые понесут граждане, уличенные в воровстве электроэнергии. Согласно изменениям, внесенным в Постановление Правительства РФ №354 «О предоставлении коммунальных услуг гражданам», потребитель, использующий электроэнергию в обход прибора учета, обязан оплатить объем похищенного ресурса. Его размер исчисляется исходя из установленной мощности всех электроприборов, подключенных в обход счетчика, или из норматива потребления электроэнергии в десятикратном размере. К безучетному потреблению также приравниваются отсутствие контрольных пломб на электросчётчике; повреждения, позволяющие осуществлять вмешательство в работу прибора; наличие механических повреждений (не предусмотренные изготовителем отверстия и трещины, а также неполное прилегание стекла индикатора). 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 08:28 +2
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Комментарии
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 08:57
А те, кто для виду платить по своему счётчику и не отключён от сети энергетиками, но в квартирах у них обогреватели установлены, и поэтому они по квартире в холодное время суток в халатиках ходят и оплачивают за энергию меньше, чем те, кто обогревателями не пользуется, к этой категории не относиться?????
На таких заявления в УВД не направляются???
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