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На Сахалине туристы начали получать карты лояльности

На Сахалине туристы начали получать карты лояльности

Они позволяют приобретать товары и услуги в местах с высоким уровнем сервиса по сниженной стоимости

Получить экономию на развлечения и отдых теперь могут все туристы, приезжающие на отдых в островной регион. Для гостей области в Сахалинском туристcко-информационном центре (ТИЦ) разработали специальную карту лояльности туриста. Она позволяет приобретать товары и услуги в местах с высоким уровнем сервиса по сниженной стоимости.

Каждая карта имеет уникальный номер и выдается туристу строго при предъявлении паспорта с отметкой регистрации за пределами Сахалинской области. Карта лояльности туриста выдается бесплатно.

Как сообщают в агентстве по туризму Сахалинской области, скидка распространяется на лучшие рестораны, кофейни, пиццерии, магазины сувенирной продукции, водно-оздоровительный комплекс и даже студию красоты. Пользуясь услугами партнеров ТИЦ, турист платит на 10% меньше первоначальной стоимости товара или услуги.

Пока в списке партнеров 15 компаний, представленных в Южно-Сахалинске. Но, по словам руководителя Сахалинского ТИЦ Евгения Резницкого, список партнёров будет расширяться.

По условиям карту лояльности можно получить лично в офисе туристско-информационного центра, который находится по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект д.18, офис 14 (Хоккайдо центр, первый этаж).

Подробную информацию можно узнать на сайте gosakhalin.info в разделе «карта лояльности» или по телефону 8 (4242) 30-60-80

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:44 0
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Комментарии
Bokassa
Написано сегодня, в 15:57
"...в местах с высоким уровнем сервиса..." эт вы о чем вообще?? какой сервис то?? тут джапов на помойку смотреть возят
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+3
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 16:09
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+2
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 16:17
Эй, а почему мне скидки нет?
Я тоже только в роли туРыста в Южном бываю.
Что за долбаная дискриминация!
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+4
Татьяна БЛ
Написано сегодня, в 16:57
Остановите землю я сойду... А нам Сахалинцам никто не хочет сделать соц карты как в Москве?! Неа?! Ну конечно зачем же... Мы приезжим где-то да скидочку 10% ляпнем. Я конечно же не против, но чуток возмутило и то потому как про нас забывают...
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+1
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 17:16
Татьяна БЛ, а нам "доступная" рыба и праздники дворов. И хватит с нас
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