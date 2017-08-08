На Сахалине туристы начали получать карты лояльности

Они позволяют приобретать товары и услуги в местах с высоким уровнем сервиса по сниженной стоимости

Получить экономию на развлечения и отдых теперь могут все туристы, приезжающие на отдых в островной регион. Для гостей области в Сахалинском туристcко-информационном центре (ТИЦ) разработали специальную карту лояльности туриста. Она позволяет приобретать товары и услуги в местах с высоким уровнем сервиса по сниженной стоимости.

Каждая карта имеет уникальный номер и выдается туристу строго при предъявлении паспорта с отметкой регистрации за пределами Сахалинской области. Карта лояльности туриста выдается бесплатно.

Как сообщают в агентстве по туризму Сахалинской области, скидка распространяется на лучшие рестораны, кофейни, пиццерии, магазины сувенирной продукции, водно-оздоровительный комплекс и даже студию красоты. Пользуясь услугами партнеров ТИЦ, турист платит на 10% меньше первоначальной стоимости товара или услуги.

Пока в списке партнеров 15 компаний, представленных в Южно-Сахалинске. Но, по словам руководителя Сахалинского ТИЦ Евгения Резницкого, список партнёров будет расширяться.

По условиям карту лояльности можно получить лично в офисе туристско-информационного центра, который находится по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект д.18, офис 14 (Хоккайдо центр, первый этаж).

Подробную информацию можно узнать на сайте gosakhalin.info в разделе «карта лояльности» или по телефону 8 (4242) 30-60-80