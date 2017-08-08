Три лесных пожара действуют на севере Сахалина

Newsone.ua

Два из них в Охинском районе, один - в Ногликском

По состоянию на 15 августа на территории лесного фонда Сахалинской области действуют 3 лесных пожара:

- в Тунгорском участковом лесничестве Охинского лесничества, площадью 11 га;

- в Некрасовском участковом лесничестве Охинского лесничества, площадью 0,01 га;

- в Ногликском участковом лесничестве Ногликского лесничества, площадью 3 га;

В тушении задействовано 36 работников лесопожарных формирований, 10 единиц техники.

Как сообщают в министерстве лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области, с начала пожароопасного сезона на территории лесного фондарегиона зарегистрирован 41 лесной пожар (из них по лесничествам: в Смирныховском – 8, Охинском – 7, Холмском – 5, Долинском – 4, Ногликском – 4, Поронайском – 2, Южно-Сахалинском – 2, Углегорском – 2, Макаровском – 2, Тымовском – 1, Александровском – 1, Корсаковском – 1, Невельском – 1, Южно-Курильском – 1).

Общая площадь, пройденная огнем - 3198,58 га, из них 3175,67 га – лесная.

Предварительные затраты на тушение пожаров – 46006,6 тыс. рублей.

Материалы по всем случаям возникновения лесных пожаров направлены в органы дознания.