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Ультрамарафонец Дмитрий Ерохин расскажет о Сахалине всей стране

Ультрамарафонец Дмитрий Ерохин расскажет о Сахалине всей стране

Спортсмен пересек середину острова и сейчас приближается к Долинскому району

Забег известного спортсмена, который начался 31 июля 2017 года от маяка, расположенного на мысе Елизаветы – самой северной точке острова Сахалин, продолжается по сей день. Ультрамарафонец Дмитрий Ерохин пересек середину острова и сейчас приближается к Долинскому району.

Как напоминают в агентстве по туризму Сахалинской области, в этом году марафонец считает свой забег тестовым. Однако его итог будет зафиксирован в Российской книге рекордов. После чего он планирует подавать заявку на регистрацию в мировой книге рекордов.

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Между тем, ультрамарафонец уже спланировал свой график на сентябрь, где Сахалин занял достаточно много места. Так, с участием Ерохина запланировано 4 встречи, которые пройдут вместе с московским лекторием Русского Географического Общества, агентством стратегических инициатив,  Общественной палатой Российской Федерации и медицинским комитетом Деловой России. На будущих публичных выступлениях Дмитрий Ерохин расскажет про нюансы сахалинского ультрамарафона по так называемой «Большой сахалинской тропе» (такое название маршруту дал сам марафонец).

Как сообщил Дмитрий Ерохин, в Южно-Сахалинске он планирует быть 16 августа. После небольшого отдыха, утром 17 августа он отправится в Невельск.

Цель спортсмена — установить мировой рекорд, пробежав на скорость весь остров. Дистанция забега проложена между двумя крайними мысами региона: Елизаветы и Крильон.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:11 +3
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Комментарии
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 14:17
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+2
Hana
Написано сегодня, в 14:40
Бежал бродяга с Сахалина! Надеюсь хорошее расскажет, а то мы как то Сахалин в не очень хорошем рейтинге, а губернатор в хорошем
Видимо живем мы отдельно и оценка разная.
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+1
MARBLE
Написано сегодня, в 14:48
Сенсация, сенсация....
Наконец- то о Сахалине все "УЗНАЮТ", а то до этого никто не знал, кроме владыки всея Руси...
Ждем туристов из всех стран земного шара.....
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+2
leksoos13
Написано сегодня, в 14:54
MARBLE, про остров знают что: медведи по улицам ходят. что есть нефть. газ. уголь. рыба. А больше зачем кому-то еще что-то знать? Кому мы нужны?
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+3
MARBLE
Написано сегодня, в 15:01
leksoos13, В том то и дело, что никому....
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0
Online
Кирилл Геннадьевич Online
Написано сегодня, в 15:22
MARBLE, зря вы так!
Дмитрий молодец! Он кроме того что спортсмен, он очень интересный человек который был практически во всех уголках планеты земля.
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+2
Еще 1 комментарий
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 15:29
Марафонцу, конечно, респект... Но вот, что меня корябнуло в очередной раз...Не стал я уж сильно дорожников трогать в своём блоге...Из рассказов родителей участников боев на реке Хандаса-гава, из курса краеведения услышанного от очень достойных людей (часть из них стали Героями Советского Союза на берегах реки и одноименного японского полицейского поста Хандаса), из информационных стендов В ДЕСЯТИ МЕТРАХ ОТ ДОРОГИ (для не очень информированных), из карт Сахалинской области не только я знал географическое название этого скромного места, ставшего для многих сахалинцев последним на земле... Тем не менее, на фото оно тиражируется с версией дорожников, мне звонят редакторы ТВ, как правильно читать название в новостях...Дело касается Памяти...какая же она разная...
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