Ультрамарафонец Дмитрий Ерохин расскажет о Сахалине всей стране

Забег известного спортсмена, который начался 31 июля 2017 года от маяка, расположенного на мысе Елизаветы – самой северной точке острова Сахалин, продолжается по сей день. Ультрамарафонец Дмитрий Ерохин пересек середину острова и сейчас приближается к Долинскому району.

Как напоминают в агентстве по туризму Сахалинской области, в этом году марафонец считает свой забег тестовым. Однако его итог будет зафиксирован в Российской книге рекордов. После чего он планирует подавать заявку на регистрацию в мировой книге рекордов.

Между тем, ультрамарафонец уже спланировал свой график на сентябрь, где Сахалин занял достаточно много места. Так, с участием Ерохина запланировано 4 встречи, которые пройдут вместе с московским лекторием Русского Географического Общества, агентством стратегических инициатив, Общественной палатой Российской Федерации и медицинским комитетом Деловой России. На будущих публичных выступлениях Дмитрий Ерохин расскажет про нюансы сахалинского ультрамарафона по так называемой «Большой сахалинской тропе» (такое название маршруту дал сам марафонец).

Как сообщил Дмитрий Ерохин, в Южно-Сахалинске он планирует быть 16 августа. После небольшого отдыха, утром 17 августа он отправится в Невельск.

Цель спортсмена — установить мировой рекорд, пробежав на скорость весь остров. Дистанция забега проложена между двумя крайними мысами региона: Елизаветы и Крильон.