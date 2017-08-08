Ключи от новых квартир вручили 40 южно-сахалинским семьям

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Жеребьевка по распределению жилых помещений в доме № 21 по ул. Поповича сегодня прошла в Южно-Сахалинске. Обладателями 40 квартир в новой 9-этажке стали жители ветхих домов № 187, 187а и 189а по ул. Комсомольской, а также № 21в и 27а по ул. Космонавта Поповича.

Для прозрачности процедуры специалисты управления жилищной политики разделили номера квартир на две коробочки: в одной лежали 2-х, в другой — 3-комнатные. Семья тянула из той коробки, жилплощадь которой ей была положена.

Одной из первых заветную бумажку с номером квартиры вытянула Виктория Кузьмина.

- В квартире, где я сейчас проживаю, проваливаются полы, сырость, на стенах грибок, - поделилась женщина. - О новом жилье мечтали давно, очень рады, что наконец это событие наступило. Важно, что новый дом стоит в этом же районе: работа рядом, сын здесь в школе учится. Единственное, что немного огорчило, - новая квартира расположена на 9-м этаже. Но и в этом есть свои плюсы: никто над головой прыгать не будет.

Еще одной обладательницей квартиры в новостройке стала Любовь Ельцова. При жеребьевке южносахалинка вытянула квартиру на 8-м этаже:

- Я очень рада и благодарна, что скоро смогу вселиться в новую квартиру. Честно сказать, не ждали, что процедура состоится так быстро, поэтому вчерашний звонок и приглашение на жеребьевку стали приятной неожиданностью. Вдвойне приятно, что дом возвели в родном районе. Если в старой квартире 38 кв. метров, то в новой - 49. Нам с мужем хватит.

На следующей неделе начнется процедура заключения соглашений и осмотр квартир будущими новоселами, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.