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На фотоконкурс «Животные, которые нас выбирают» уже прислали больше 50 фотографий

На фотоконкурс «Животные, которые нас выбирают» уже прислали больше 50 фотографий

Прием продлится до конца августа

На ASTV.RU продолжается фотоконкурс, посвященный домашним животным, которые нашли своих новых хозяев. На него уже прислали больше 50 снимков. Конкурс называется «Животные, которые нас выбирают» и проводится совместно с общественной организацией «Животные. Территория спасения».

В конкурсе три номинации. В первой из них участвуют те сними, где запечатлены животные в ожидании своей новой семьи – иными словами, сейчас находящиеся на передержке. Во второй – те счастливчики, которые уже обрели хозяев. Третья на контрасте призвана показать, каким домашний питомец был в самом начале своей «семейной» биографии, а каким стал сейчас.

Пока в конкурсе «лидируют» собаки – снимков с их участием немного больше, чем с кошками. А на одной фотографии и вовсе изображена лиса.

Фотографии принимаются до 31 августа. Затем жюри подведет итоги и выберет победителей. Они получат подарки, и их снимки украсят собой выставку беспородных собак, запланированную на сентябрь.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 08:23 +3
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