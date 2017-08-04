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Мэр Невельска: дом, где упал балкон, ждет срочная экспертиза

Мэр Невельска: дом, где упал балкон, ждет срочная экспертиза

После землетрясения он пострадал минимально

Дом в Невельске, в котором накануне обрушился балкон, детально исследуют. После заключения экспертизы станет понятно, какая судьба его ждет, заявил АСТВ мэр городского округа.

По словам Владимира Пака, в 2007 году после землетрясения у пострадавшего дома были отмечены только минимальные повреждения. В соответствии с актом экспертов там сделали капитальный ремонт – сделали фасад, утеплили, сделали кровлю. «Ничего не предвещало того, что случилось», –  говорит глава города.

- Конечно, факт падения плиты – это безобразие. Для нас это шок. Но некоторые средства массовой информации говорят, что плита упала на детскую площадку – это не так. Плита упала на нижестоящий балкон, а управляющая компания своими силами уже потом опустила плиту на землю. Кроме того, под балконами и нет никакой детской площадки. Она была складирована в разобранном виде, строители занимались капитальным ремонтом двора и должны были позже ее установить на штатное место, –  добавил Пак.

Как сообщал ASTV.RU, в четверг, 10 августа, в доме по улице Морской, 8 обрушилась бетонная плита балконного перекрытия. Многокилограммовая конструкция упала с третьего этажа на балкон второго. ЧП обошлось без пострадавших. Дом был построен в 1960-х годах. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:02 +1
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обрушение балкона
Люди
Владимир Пак
Место
Невельск
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Комментарии
Online
Totoshka Online
Написано сегодня, в 20:57
Надо же, какая неожиданность. Прям шок, ага. Дома, которые сыпались от старости еще до землетрясения, после него вдруг стали считаться очень даже пригодными для проживания. Среди них, ну вот так, на вскидку, Ленина 76, Советская 49, Советская 61. Последний уже позже был признан ветхим. Уже 10 лет с ужасом жду, когда сложится Вакканай 1. С большим удивлением узнала, что после землетряса он не был признан непригодным для проживания и не пошел под снос. Я это чудо могу объяснить только одним - весь первый этаж занимают помещения, в которых расположены магазины. Разумеется, хозяева помещений со страховкой не заморачивались и, соответственно, в случае сноса дома, никакой компенсации не получили бы. Другого объяснения не нахожу. Лет семь назад забежала в гости к знакомой, которая жила в этом доме, была в ужасе - стены начинают вибрировать каждый раз, когда мимо проезжает грузовик. Неизвестно, какой из подземных толчков окажется для этого дома роковым.
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