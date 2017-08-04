Мэр Невельска: дом, где упал балкон, ждет срочная экспертиза

Дом в Невельске, в котором накануне обрушился балкон, детально исследуют. После заключения экспертизы станет понятно, какая судьба его ждет, заявил АСТВ мэр городского округа.

По словам Владимира Пака, в 2007 году после землетрясения у пострадавшего дома были отмечены только минимальные повреждения. В соответствии с актом экспертов там сделали капитальный ремонт – сделали фасад, утеплили, сделали кровлю. «Ничего не предвещало того, что случилось», – говорит глава города.

- Конечно, факт падения плиты – это безобразие. Для нас это шок. Но некоторые средства массовой информации говорят, что плита упала на детскую площадку – это не так. Плита упала на нижестоящий балкон, а управляющая компания своими силами уже потом опустила плиту на землю. Кроме того, под балконами и нет никакой детской площадки. Она была складирована в разобранном виде, строители занимались капитальным ремонтом двора и должны были позже ее установить на штатное место, – добавил Пак.

Как сообщал ASTV.RU, в четверг, 10 августа, в доме по улице Морской, 8 обрушилась бетонная плита балконного перекрытия. Многокилограммовая конструкция упала с третьего этажа на балкон второго. ЧП обошлось без пострадавших. Дом был построен в 1960-х годах.