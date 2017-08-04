Владельцы незаконных гаражей в южно-сахалинском дворе не хотят их убирать

Вокруг старых гаражей и контейнеров во дворе по Вокзальной, 7, Южно-Сахалинска не утихают жаркие споры. Жители снова собирают общедомовый совет. Недавно в этом дворе начался капитальный ремонт.

В прошлый понедельник люди встретились с представителями администрации города, водоканала и управляющей компании. Был решен вопрос строительства парковки на месте старых гаражей. Однако сразу после окончания встречи жители не захотели мирно вывозить контейнеры.

- Что-то мы не можем прийти к единому мнению. Вроде на прошлом собрании все решили – да, все гаражи убираем... А потом опять соседи стучатся – вроде как решили отказаться. Не знаю, придем ли мы к единому мнению, – говорит жительница дома Лидия Зайцева.

Накануне вечером жильцы собирали подписи, чтобы самостоятельно убрать контейнеры с территории. С таким протоколом их мнение придется учесть. Кроме того, во время встречи обсудили другие не менее важные темы. Людей беспокоят отсутствие детской площадки и заросли старых кустарников.

- Предлагаем сделать нам зеленую зону, а неподалеку – площадку. Это все, что мы просим. Детей у нас во дворе много. Наши уже выросли, но надо, чтобы остальным было где отдохнуть, как и их родителям, – считает Лариса Герцуски.

- Есть проект производства работ, но не все жители с ним согласны. Поэтому сегодня мы пришли на строительную площадку совместно с жителями и строителями. В проект будут внесены пожелания. Строители совместно с управлением капитального строительства готовы вносить изменения в проект и идти навстречу людям, – говорит депутат городской думы, заместитель председателя комитета по городскому хозяйству Южно-Сахалинска Александр Шарифулин.

Сегодня работы по благоустройству двора продолжаются. Строители выкладывают бордюрные плиты. Теперь им необходимо выбрать удобное месторасположение для площадки, зеленой зоны и прогулочных дорожек.