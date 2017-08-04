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Владельцы незаконных гаражей в южно-сахалинском дворе не хотят их убирать

Владельцы незаконных гаражей в южно-сахалинском дворе не хотят их убирать

Ситуацию разрешают с участием депутатов

Вокруг старых гаражей и контейнеров во дворе по Вокзальной, 7, Южно-Сахалинска не утихают жаркие споры. Жители снова собирают общедомовый совет. Недавно в этом дворе начался капитальный ремонт.

В прошлый понедельник люди встретились с представителями администрации города, водоканала и управляющей компании. Был решен вопрос строительства парковки на месте старых гаражей. Однако сразу после окончания встречи жители не захотели мирно вывозить контейнеры.  

- Что-то мы не можем прийти к единому мнению. Вроде на прошлом собрании все решили – да, все гаражи убираем... А потом опять соседи стучатся – вроде как решили отказаться. Не знаю, придем ли мы к единому мнению, – говорит жительница дома Лидия Зайцева.

Накануне вечером жильцы собирали подписи, чтобы самостоятельно убрать контейнеры с территории. С таким протоколом их мнение придется учесть. Кроме того, во время встречи обсудили другие не менее важные темы. Людей беспокоят отсутствие детской площадки и заросли старых кустарников.

- Предлагаем сделать нам зеленую зону, а неподалеку – площадку. Это все, что мы просим. Детей у нас во дворе много. Наши уже выросли, но надо, чтобы остальным было где отдохнуть, как и их родителям, – считает Лариса Герцуски.

- Есть проект производства работ, но не все жители с ним согласны. Поэтому сегодня мы пришли на строительную площадку совместно с жителями и строителями. В проект будут внесены пожелания. Строители совместно с управлением капитального строительства готовы вносить изменения в проект и идти навстречу людям, – говорит депутат городской думы, заместитель председателя комитета по городскому хозяйству Южно-Сахалинска Александр Шарифулин.

Сегодня работы по благоустройству двора продолжаются. Строители выкладывают бордюрные плиты. Теперь им необходимо выбрать удобное месторасположение для площадки, зеленой зоны и прогулочных дорожек. 

Автор: Галина Броневая, сегодня, в 18:12 +2
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Комментарии
Online
Andrey2017 Online
Написано сегодня, в 18:44 Отредактированно сегодня, в 18:47
Слишком часто и очень активно Шарифулин начал мелькать в новостных лентах про благоустройство дворов, которое потом приписывают Единой России. Не к добру это, не к добру!
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+3
Руслан405
Написано сегодня, в 19:06
Самовольно установленные гаражи в черте города - это беда.
Раньше чиновники от мерии хотя бы что-то обещали предпринять и вывезти гаражи за пределы города. Сейчас и этого не делают.
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0
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 19:57
В почему не депутат именно этого округа приглашён?
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