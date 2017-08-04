Сахалинцы продолжают поиски пропавшего Михаила

По одной из версий, его сбила машина, но пострадавшего на месте не нашли

На Сахалине продолжаются поиски жителя Долинского района, пропавшего еще в воскресенье, 6 августа. Михаил Чижевский возвращался домой из Долинска, от девушки. Уже во втором часу ночи ему позвонила обеспокоенная мать, спросила его, где он. Михаил ответил, что скоро будет. Но на связь с тех пор больше не выходил.

На следующий день после исчезновения Михаила Чижевского на дороге от Долинска до Покровки нашли его разбитый телефон, а в кювете наушники. Друзья начали собственное расследование. По их версии, парня, который шел домой пешком, сбила машина. Кроме того, люди подозревают, кто был за рулем.

Иван Баландин, друг Михаила Все говорят, что это житель нашего же села. Он выехал на мост, увидел человека, выбежавшего на дорогу, попытался от него уйти. Но все равно зацепил. Остановился, вышел из машины – человека нет.

На поиски вышло полсела Покровки - это друзья, родные и соседи Михаила. Люди прочесывают кюветы и окрестности. Их работу сильно осложняет присутствие медведя. Охотоведы отогнали зверя подальше, но отрываться от группы все равно опасно. Поисковики строят предположение - парень от болевого шока мог убежать в лес.

Ангелина Асина, мать Михаила Если бы на него напал медведь, мы бы нашли останки или лоскуты одежды. Может быть, он где-то лежит, просит помощи. Надо пробивать его второй телефон. У него с собой был еще один телефон, который он покупал для рыбалки. Он не боится ни воды, ни грязи.

Первая страшная находка - чьи-то кости. Люди сходятся во мнении, что если они даже и человеческие, то лежат здесь точно уже не первую неделю. А следов Михаила все так и нет. Поисковики начинают поговаривать о том, что дело явно не чистое. Люди просто так не исчезают.

Илья Ивашкин Кто-то что-то скрывает. Конечно, он мог от болевого шока убежать от дороги. Но следов нет, а он был в берцах. Возможно, его просто увезли отсюда. Как говорится, нет тела - нет дела.

Действительно, уголовного дела не заведено. В ГИБДД авария не зарегистрирована. Но люди готовы идти до конца, поиски продолжаются. И пока нет тела, остается надежда: Михаил может быть жив.

Родные и друзья Михаила убеждают, что у парня не было врагов, он не злоупотреблял алкоголем и никогда до этого момента не пропадал. Люди просят о помощи. Чтобы более тщательно прочесать местность, нужны волонтеры.

Если вы готовы принять участие в поиске - звоните: 8 (924) 196-74-37.