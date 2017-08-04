видео очевидцев
Двадцатилетнего парня сбил автомобиль в Южно-Сахалинске
ДТП произошло утром 11 августа в районе перекрестка улицы Емельянова и проспекта Мира
ДТП произошло сегодня, 11 августа около 9 часов утра в Южно-Сахалинске в районе перекрестка улицы Емельянова и проспекта Мира.
По предварительным данным, автомобиль Toyota Carina сбил 20-летнего парня, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу.
Пострадавший получил перелом бедра и ушибы, он госпитализирован.
На место происшествия выезжали представители Госавтоинспекции, пожарные, врачи скорой помощи.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
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