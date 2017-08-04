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Двадцатилетнего парня сбил автомобиль в Южно-Сахалинске
видео очевидцев

Двадцатилетнего парня сбил автомобиль в Южно-Сахалинске

ДТП произошло утром 11 августа в районе перекрестка улицы Емельянова и проспекта Мира

ДТП произошло сегодня, 11 августа около 9 часов утра в Южно-Сахалинске в районе перекрестка улицы Емельянова и проспекта Мира.

По предварительным данным, автомобиль Toyota Carina сбил 20-летнего парня, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу.

Пострадавший получил перелом бедра и ушибы, он госпитализирован.

На место происшествия выезжали представители Госавтоинспекции, пожарные, врачи скорой помощи.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 10:50 0
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