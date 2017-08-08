В селе Песчанском пришлось демонтировать некачественные газовые трубы

В селе Песчанском Анивского района смонтировали некачественную систему газоснабжения. Ее пришлось демонтировать. Испытания показали неудовлетворительный результат.

Работы проводились в рамках исполнения муниципального контракта по газификации села. По сообщениям местных жителей, компания – подрядчик к настоящему времени вывезла своих работников с Сахалина.

Представители местной администрации также сообщили, что сварные швы не соответствуют существующим нормам. По сообщению мэрии, к завершению работ привлечено ООО «Промсервис», поскольку старый подрядчик объявил о введении процедуры банкротства. Самыми проблемными местами остались подземные участки газопровода – проверка сетей и повторное проваривание швов долгий и трудоемкий процесс. Как сообщили в компании «Промсервис», все дефекты планируется устранить осенью текущего года.

«Если бы газовая служба не провела проверку, газопровод ненадлежащего качества начал бы эксплуатироваться. Через какое-то время швы не выдержали бы давления и газ начал бы вытекать из труб, в случае с подземными участками – начал бы скапливаться под землей. Кроме того, в трубы могла попасть вода, в результате – поломка газовых котлов в домах. В зимнее время года частные дома после поломки котла могли быть переморожены», - сообщили в компании.

В настоящее время по инициативе заказчика были демонтированы десятки метров труб, сроки газификации населенного пункта вновь были сорваны, сообщает ОНФ.