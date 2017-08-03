Три района Сахалинской области отстают в пожарной безопасности школ и детсадов

70 % школ и детских садов Сахалинской области уже прошли проверку на пожарную безопасность. МЧС продолжает обходы. По словам специалистов, наиболее проблемные в отношении безопасности – три муниципалитета на юге Сахалина.

Всего проверке подлежат 358 учреждений. По сообщению пресс-службы регионального управления МЧС, непринятыми остаются часть образовательных учреждений в Анивском, Корсаковском и Долинском районах. Там имеются нарушения, которые создают угрозу жизни и здоровью людей. Это относится к системам пожарной автоматики, путям эвакуации, первичным средствам спасения. Пока образовательные учреждения не выполнят выданные им предписания на устранение нарушений, инспекторы по государственному пожарному надзору не подпишут акты приемки.

«Проверяется весь комплекс мероприятий – документация, назначение ответственных за пожарную безопасность, то, как производится система эвакуации в случае возникновения пожара и наличие договоров на обслуживание пожарной автоматики. Также обследуется сама пожарная автоматика, эвакуационные входы и выходы, первичные средства пожаротушения. Самое главное – проверяется готовность персонала образовательных учреждений к действиям по эвакуации в случае возникновения пожара», – рассказала заместитель главного государственного инспектора Сахалинской области по пожарному надзору Ирина Тыльная.

Сегодня, 10 августа, прошла проверка в средней школе № 3 Южно-Сахалинска. В прошлом году у нее уже имелся ряд предписаний в области установки автоматической пожарной сигнализации. Кроме того, расположение датчиков не соответствовало требованиям, не были проверены пожарный гидрант и ограждение на кровле.

«При проверке были выявлены незначительные нарушения, которые тут же устранялись. Ранее действовавшее предписание исполнено в полном объеме. Школа готова к новому учебному году», – подвела итог Светлана Шишанова, старший инспектор территориального отдела надзорной деятельности города Южно-Сахалинска.

До 18 августа приемку пройдут оставшиеся 30% образовательных учреждений. После этого срока решение о допуске к образовательному процессу школ, не получивших положительную оценку, будет принимать министерство образования Сахалинской области. Впрочем, как отмечает Ирина Тыльная, в последние годы таких случаев не было.