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На месте авиакатастрофы 1945 года на Шумшу установили памятную табличку

На месте авиакатастрофы 1945 года на Шумшу установили памятную табличку

В ближайшее время надписи установят на местах гибели других военных самолетов на Сахалине

Активисты «Поискового движения России» обнаружили место гибели военного самолета на острове Шумшу и установили там памятную табличку. Работу эту они проделали во время июльской экспедиции на самый северный остров Курильской гряды.

«Работая с архивными документами, мы случайно наткнулись на информацию об авиакатастрофе, которая произошла на острове 11 октября 1945 года. В тот день во время взлета потерпел катастрофу самолет американского производства PV-1 Ventura. В результате трагедии погибли 10 человек: 6 членов экипажа и 4 пассажира, - рассказал руководитель Сахалинского регионального отделения «Поисковое движение России» Артём Бандура. - В нынешнюю экспедицию мы решили отыскать это место, выяснить были ли похоронены люди, так как в документах эта информация отсутствует. И установить на месте авиакатастрофы памятную табличку».

Обработав архивную информацию, поисковики нашли все данные по катастрофе: обстоятельства, причины, а также список погибших. Табличку изготовили на Сахалине и взяли с собой в экспедицию.

Прибыв на остров, в район аэродрома Байково (в 1945 году аэродром Катаока), подняли в воздух отрядный квадрокоптер. С его помощью и удалось обнаружить обломки самолета и двигатель. Последний лежал наполовину в земле в еле заметной каплевидной воронке. А под ним -различные обломки от фюзеляжа, крыльев и прочие детали самолета. Поработав детально на месте падения самолета, поисковики нашли заводскую табличку двигателя. Номер, указанный на ней, совпал с номером в архивных документах. Двигатель активисты откопали и установили в качестве памятника, а рядом расположили памятную табличку с данными о членах экипажа и пассажирах, погибших в катастрофе. Ниже, где лежат мелкие фрагменты самолета, поисковики нашли парашютные пряжки, а также пряжки от пристяжной системы членов экипажа. Останков не обнаружено. Участники экспедиции предполагают, что, скорее всего погибшие похоронены на кладбище рядом с аэродромом Байково. В данный момент оно практически перестало существовать.

«В солнечный день табличку будет видно со стороны Второго Курильского пролива,  есть вероятность, что туристы, посещающие остров Шумшу, придут на место гибели самолета и почтут память погибших минутой молчания»,  - отметил Артём Бандура.

В ближайшее время подобные памятные таблички будут установлены на местах гибели других военных самолетов на Сахалине. Эта работа ведется поисковиками в рамках грантового проекта «Вечный полёт» по увековечению памяти лётных экипажей, погибших в Сахалинской области. При его реализации используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта с распоряжением президента РФ от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, проведенного Национальным благотворительным фондом.

Источник: пресс-служба РО ООД «Поисковое движение России»

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На месте авиакатастрофы 1945 года на Шумшу установили памятную табличку, Фото: 1
На месте авиакатастрофы 1945 года на Шумшу установили памятную табличку, Фото: 2
На месте авиакатастрофы 1945 года на Шумшу установили памятную табличку, Фото: 3
На месте авиакатастрофы 1945 года на Шумшу установили памятную табличку, Фото: 4
На месте авиакатастрофы 1945 года на Шумшу установили памятную табличку, Фото: 5
На месте авиакатастрофы 1945 года на Шумшу установили памятную табличку, Фото: 6
На месте авиакатастрофы 1945 года на Шумшу установили памятную табличку, Фото: 7
На месте авиакатастрофы 1945 года на Шумшу установили памятную табличку, Фото: 8
На месте авиакатастрофы 1945 года на Шумшу установили памятную табличку, Фото: 9
На месте авиакатастрофы 1945 года на Шумшу установили памятную табличку, Фото: 10
На месте авиакатастрофы 1945 года на Шумшу установили памятную табличку, Фото: 11
На месте авиакатастрофы 1945 года на Шумшу установили памятную табличку, Фото: 12
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На месте авиакатастрофы 1945 года на Шумшу установили памятную табличку
Автор: Лиза Ре, сегодня, в 17:02 +1
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