На месте авиакатастрофы 1945 года на Шумшу установили памятную табличку

Активисты «Поискового движения России» обнаружили место гибели военного самолета на острове Шумшу и установили там памятную табличку. Работу эту они проделали во время июльской экспедиции на самый северный остров Курильской гряды.

«Работая с архивными документами, мы случайно наткнулись на информацию об авиакатастрофе, которая произошла на острове 11 октября 1945 года. В тот день во время взлета потерпел катастрофу самолет американского производства PV-1 Ventura. В результате трагедии погибли 10 человек: 6 членов экипажа и 4 пассажира, - рассказал руководитель Сахалинского регионального отделения «Поисковое движение России» Артём Бандура. - В нынешнюю экспедицию мы решили отыскать это место, выяснить были ли похоронены люди, так как в документах эта информация отсутствует. И установить на месте авиакатастрофы памятную табличку».

Обработав архивную информацию, поисковики нашли все данные по катастрофе: обстоятельства, причины, а также список погибших. Табличку изготовили на Сахалине и взяли с собой в экспедицию.

Прибыв на остров, в район аэродрома Байково (в 1945 году аэродром Катаока), подняли в воздух отрядный квадрокоптер. С его помощью и удалось обнаружить обломки самолета и двигатель. Последний лежал наполовину в земле в еле заметной каплевидной воронке. А под ним -различные обломки от фюзеляжа, крыльев и прочие детали самолета. Поработав детально на месте падения самолета, поисковики нашли заводскую табличку двигателя. Номер, указанный на ней, совпал с номером в архивных документах. Двигатель активисты откопали и установили в качестве памятника, а рядом расположили памятную табличку с данными о членах экипажа и пассажирах, погибших в катастрофе. Ниже, где лежат мелкие фрагменты самолета, поисковики нашли парашютные пряжки, а также пряжки от пристяжной системы членов экипажа. Останков не обнаружено. Участники экспедиции предполагают, что, скорее всего погибшие похоронены на кладбище рядом с аэродромом Байково. В данный момент оно практически перестало существовать.

«В солнечный день табличку будет видно со стороны Второго Курильского пролива, есть вероятность, что туристы, посещающие остров Шумшу, придут на место гибели самолета и почтут память погибших минутой молчания», - отметил Артём Бандура.

В ближайшее время подобные памятные таблички будут установлены на местах гибели других военных самолетов на Сахалине. Эта работа ведется поисковиками в рамках грантового проекта «Вечный полёт» по увековечению памяти лётных экипажей, погибших в Сахалинской области. При его реализации используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта с распоряжением президента РФ от 05.04.2016 № 68-рп и на основании конкурса, проведенного Национальным благотворительным фондом.

Источник: пресс-служба РО ООД «Поисковое движение России»