На улице Комсомольской в Южно-Сахалинске провели праздник двора

Обаятельный розовый персонаж мультсериала «Литл пони» и Микки Маус пришли в гости к детворе, живущей на улице Комсомольской. Для жителей домов № 327, 327а, 329а организовали праздник.

На детской площадке собралось множество детей и родителей, которые приняли участие в играх, конкурсах и эстафетах. На праздник пришли аниматоры, мастера твистинга и аквагрима. Благодаря им мальчики устраивали настоящие бои на надувных мечах, а девочкам художницы украшали лица цветами и бабочками. А многокрасочные воздушные шары расцветили не по-летнему хмурое небо.

Такие праздники стали традиционными и состоялись уже во многих дворах областного центра.

- Такой формат общения с жителями очень важен. Пока дети веселились, я и мои помощники разговаривали с жителями, которые делились проблемами. Вопросы взяты на заметку и будут проработаны. Такой дворовый праздник, я считаю, очень полезен – он объединяет жителей, соседей, – считает депутат городской думы Южно-Сахалинска Александр Шарифулин.

Как выяснилось в разговоре жителей с депутатом городской думы Южно-Сахалинска Александром Шарифулиным, приглашенным на праздник в качестве гостя, и хорошее дело может принести беспокойство. По их словам, открытый во дворе в рамках проекта «Спорт против подворотни» спортивный корт пользуется большой популярностью у молодежи, никогда не пустует. На нем проходят футбольные баталии, особенно в вечернее и даже ночное время. Видимо, в связи с этим освещение корта идет в круглосуточном режиме, что мешает сну и отдыху жителей близлежащих домов. Кроме того, возникла необходимость заменить порванное ограждение корта и сетку на футбольных воротах, установить урны для мусора. Жители попросили содействия у депутата в решении возникших вопросов. Депутат взял все вопросы на контроль для дальнейшего разрешения.