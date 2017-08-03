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На улице Комсомольской в Южно-Сахалинске провели праздник двора

На улице Комсомольской в Южно-Сахалинске провели праздник двора

Дни дворов стали традиционными

Обаятельный розовый персонаж мультсериала «Литл пони» и Микки Маус пришли в гости к детворе, живущей на улице Комсомольской. Для жителей домов № 327, 327а, 329а организовали праздник.

На детской площадке собралось множество детей и родителей, которые приняли участие в играх, конкурсах и эстафетах. На праздник пришли аниматоры, мастера твистинга и аквагрима. Благодаря им мальчики устраивали настоящие бои на надувных мечах, а девочкам художницы украшали лица цветами и бабочками. А многокрасочные воздушные шары расцветили не по-летнему хмурое небо.

Такие праздники стали традиционными и состоялись уже во многих дворах областного центра.

- Такой формат общения с жителями очень важен. Пока дети веселились, я и мои помощники разговаривали с жителями, которые делились проблемами. Вопросы взяты на заметку и будут проработаны. Такой дворовый праздник, я считаю, очень полезен – он объединяет жителей, соседей, – считает депутат городской думы Южно-Сахалинска Александр Шарифулин.

Как выяснилось в разговоре жителей с депутатом городской думы  Южно-Сахалинска Александром  Шарифулиным, приглашенным на праздник в качестве гостя, и хорошее дело может принести  беспокойство. По их словам, открытый во дворе в рамках проекта «Спорт против подворотни» спортивный корт пользуется большой популярностью у молодежи, никогда не пустует. На нем проходят футбольные баталии, особенно в вечернее и даже ночное время. Видимо, в связи с этим освещение корта идет в круглосуточном режиме, что мешает сну и отдыху жителей близлежащих домов. Кроме того, возникла необходимость заменить  порванное ограждение корта и сетку на футбольных воротах, установить  урны для мусора. Жители попросили содействия у депутата в решении возникших вопросов. Депутат взял все вопросы на контроль для дальнейшего разрешения.

 

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На улице Комсомольской в Южно-Сахалинске провели праздник двора, Фото: 1
На улице Комсомольской в Южно-Сахалинске провели праздник двора, Фото: 2
На улице Комсомольской в Южно-Сахалинске провели праздник двора, Фото: 3
На улице Комсомольской в Южно-Сахалинске провели праздник двора, Фото: 4
На улице Комсомольской в Южно-Сахалинске провели праздник двора, Фото: 5
На улице Комсомольской в Южно-Сахалинске провели праздник двора, Фото: 6
На улице Комсомольской в Южно-Сахалинске провели праздник двора, Фото: 7
На улице Комсомольской в Южно-Сахалинске провели праздник двора, Фото: 8
На улице Комсомольской в Южно-Сахалинске провели праздник двора, Фото: 9
На улице Комсомольской в Южно-Сахалинске провели праздник двора, Фото: 10
На улице Комсомольской в Южно-Сахалинске провели праздник двора, Фото: 11
На улице Комсомольской в Южно-Сахалинске провели праздник двора, Фото: 12
На улице Комсомольской в Южно-Сахалинске провели праздник двора, Фото: 13
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На улице Комсомольской в Южно-Сахалинске провели праздник двора
Автор: Галина Броневая, сегодня, в 17:36 0
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Комментарии
Сергей Маслаков
Написано сегодня, в 17:39
В предвыборные месяцы всё становится так хорошо и замечательно. И кандидаты хотят беседовать с жителями и жители им жалуются и проблемы решаются. Нужно каждые пол-года проводить выборы!
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+2
Online
Ярославчик Online
Написано сегодня, в 17:56
Честное слово читать про эти "праздники" во дворах противно.
Почему эти праздники только перед выборами...
В следующем году про них забудут, а депутаты и не вспомнят про обещания...
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