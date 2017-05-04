фото очевидцев

Неделю над городским судом Холмска висел сербский флаг.

Как сообщили astv.ru в суде, наемные рабочие на подъемнике меняли светильники на здании. Пожилой сотрудник суда, чтобы не забираться на высоту, попросил их заменить и флаг на новый, так как старое полотнище стало ветхим. Он не обратил внимания на то, что флаг закреплен неверно.

Как только сотрудники суда увидели, что флаг перевернут, его заменили.

Напомним, это уже не первый случай, когда над административными зданиями на Сахалине развевается сербский флаг.

Так, например, ранее перевернутое полотнище было замечено над приемной "Единой России" в Южно-Сахалинске.