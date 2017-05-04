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Неделю над городским судом Холмска висел сербский флаг
фото очевидцев

Неделю над городским судом Холмска висел сербский флаг

Рабочие неправильно закрепили полотнище, когда меняли светильники

Неделю над городским судом Холмска висел сербский флаг. 

Как сообщили astv.ru в суде, наемные рабочие на подъемнике меняли светильники на здании. Пожилой сотрудник суда, чтобы не забираться на высоту, попросил их заменить и флаг на новый, так как старое полотнище стало ветхим. Он не обратил внимания на то, что флаг закреплен неверно.

Как только сотрудники суда увидели, что флаг перевернут, его заменили.

Напомним, это уже не первый случай, когда над административными зданиями на Сахалине развевается сербский флаг.

Так, например, ранее перевернутое полотнище было замечено над приемной "Единой России" в Южно-Сахалинске.

Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 09:43 +3
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Комментарии
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 09:49
Ну, что сказать, ну, что сказать:
Желаю знать, желаю знать, что будет?
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0
Online
TROL Online
Написано сегодня, в 09:52
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+1
Online
Bokassa Online
Написано сегодня, в 09:52
просто это суд - представительство Сербии. Београд Град суд Републике Србије
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0
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