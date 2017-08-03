Получатели «гектара» в Тымовском районе планируют создать фермерское хозяйство

Участники программы "Дальневосточный гектар" с радостью делятся своими планами и успехами освоения дальневосточной земли. О получении и освоении своего участка, который расположен в Тымовском районе Сахалинской области, рассказала Оксана Бурякова.

«Участок мы получили очень быстро. Нам позвонили, сказали, что действует такая программа – «Дальневосточный гектар». Предложили нам, я согласилась, заключила договор и в течение 3 месяцев мы получили «дальневосточный гектар» рядом с нашим домом, где мы проживаем», - поделилась Оксана Бурякова.

В планах у Оксаны и её семьи создать крестьянско-фермерское хозяйство, развивать его и получить землю в собственность, «хочется развивать сельское хозяйство, сейчас очень мало кто занимается этим».

Оксана рассказала, что уже сейчас земля приносит первый заработок, при этом она занимается любимым делом: «У меня не полностью гектар, получается больше половины гектара. На этой земле мы уже посадили картофель. Сейчас у нас 3 дойные головы, быки, в общем у нас получается 8 голов скота. Какую-то часть мы продаём, мясо реализуем и молоко мы сдаём на молокозавод. Часть картофеля тоже идет на продажу».

Напоминаем, что «дальневосточный гектар» можно взять на любые цели, не запрещенные законодательством РФ, например, с целью организации предпринимательской деятельности, индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, а также отдыха и рекреации. Площадь «дальневосточного гектара» также может быть менее 1 га, заявитель самостоятельно очерчивает территорию будущего участка, либо может выбрать участок с уже сформированными границами, который находится в федеральной или муниципальной собственности и поставлен на кадастровый учет.

Как неоднократно отмечал Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, закон о «дальневосточном гектаре» дает максимальную свободу для самореализации граждан.

Источник: Пресс-служба Минвостокразвития