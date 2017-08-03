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Мертвого мужчину нашли на окраине Новоалександровска

Мертвого мужчину нашли на окраине Новоалександровска

Причину его смерти устанавливают

Вечером 9 августа в следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что севернее «Северного городка» в Новоалександровске обнаружено тело неустановленного мужчины с гнилостными изменениями.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия личность, а также причину смерти мужчины установить не представилось возможным. Труп направлен в морг.

В настоящее время по данному факту следственным отделом по Южно-Сахалинску проводится доследственная проверка.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 15:07 +2
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Комментарии
Elizabeth
Написано сегодня, в 15:15
Что происходит???
Как грибы находятся,каждый день!
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+4
MARBLE
Написано сегодня, в 15:20
Соболезнования родным и близким
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+1
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 16:30
Что ж такое - ни дня без трупа... Мороз по коже
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+1
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