Мертвого мужчину нашли на окраине Новоалександровска
Причину его смерти устанавливают
Вечером 9 августа в следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что севернее «Северного городка» в Новоалександровске обнаружено тело неустановленного мужчины с гнилостными изменениями.
Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия личность, а также причину смерти мужчины установить не представилось возможным. Труп направлен в морг.
В настоящее время по данному факту следственным отделом по Южно-Сахалинску проводится доследственная проверка.
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Комментарии
Elizabeth
Написано сегодня, в 15:15
Что происходит???
Как грибы находятся,каждый день!
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+4
MARBLE
Написано сегодня, в 15:20
Соболезнования родным и близким
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+1
Online
НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 16:30
Что ж такое - ни дня без трупа... Мороз по коже
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+1