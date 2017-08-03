Мертвого мужчину нашли на окраине Новоалександровска

Вечером 9 августа в следственный отдел по Южно-Сахалинску СУ СК РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что севернее «Северного городка» в Новоалександровске обнаружено тело неустановленного мужчины с гнилостными изменениями.

Как сообщают в областном следкоме, в ходе осмотра места происшествия личность, а также причину смерти мужчины установить не представилось возможным. Труп направлен в морг.

В настоящее время по данному факту следственным отделом по Южно-Сахалинску проводится доследственная проверка.