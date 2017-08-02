новости
новости
Регистрация
В Сахалинской области названы имена победителей конкурса «Лучший по профессии»

В Сахалинской области названы имена победителей конкурса «Лучший по профессии»

В этом году состязались сварщики, работающие в ЖКХ, электромонтеры Сахалинэнерго и железнодорожники - монтеры пути

Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства подведены в правительстве области на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально - трудовых отношений. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В этом году за право называться лучшими состязались сварщики, работающие в организациях ЖКХ, электромонтеры Распределительных сетей Сахалинэнерго, а также железнодорожники - монтеры пути. Всего 28 человек с разных районов островного региона.

Как отметила, подводя итоги конкурса, руководитель областного агентства по труду и занятости населения Татьяна Бабич, в этом году он традиционно состоял из теоретической и практической частей. Сварщики, к примеру, получили заготовки, сварочные аппараты, для каждого было оборудовано отдельное рабочее место с необходимым оборудованием и материалами. Через 2 часа готовые изделия уже внимательно изучали члены экспертной рабочей группы и выставляли свои оценки.

В номинации «Лучший сварщик» диплом за первое место получил сотрудник «Сахалинской коммунальной компании» Виктор Озолин.  Вторым стал представитель предприятия «Тепло» Константин Едигаров, за третье место диплом был вручен сварщику из «Невельских коммунальных сетей» Владимиру Котеневу.

 «Лучшим электромонтером по эксплуатации распределительных сетей» признан Ли Мен Сок, занявший первое место, второе место у Романа Токарева из Углегорска, третье занял Роман Савенков из Тымовского.  

Железнодорожники Станислав Давыдов из Поронайска, Альберт Зиновьев и Денис Сложнев из Холмска стали лучшими монтерами пути».

Всероссийский конкурс профессионального мастерства, учрежденный Минтрудом России, проводится в Сахалинской области ежегодно уже 6 лет. За эти годы были определены лучшие в таких профессиях как: газоэлектросварщик, штукатур, водитель автобуса, портной, швея, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, проводник пассажирского вагона, машинист маневрового тепловоза.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 09:19 +3
Другие статьи по темам
Прочее
конкурс
Популярное на ASTV
В Арсентьевке вместо горбуши рыбаки поймали акулу
В Арсентьевке вместо горбуши рыбаки поймали акулу
Сахалинец пропал по пути из Долинска в Покровку
Сахалинец пропал по пути из Долинска в Покровку
Родители и полиция разыскивают пропавшего южносахалинца
Родители и полиция разыскивают пропавшего южносахалинца
Три человека пострадали при ДТП в Анивском районе
Три человека пострадали при ДТП в Анивском районе

Главные сахалинские новости за день от astv.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Комментарии
Online
MARBLE Online
Написано сегодня, в 11:07
Поздравляю победителей!


Организаторам РЕСПЕКТ!
Ответить
+1
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 11:12 Отредактированно сегодня, в 11:13
Оценки и дипломы, конечно, хорошо, надо бы и материально лучших поощрить, премию, возможно, или как
Ответить
+2
Online
Яков Максимов Online
Написано сегодня, в 11:40
НюНик_просто_Анна, насколько мне известно, победителей и призеров поощрили за счет средств областного бюджета. Причем очень существенно материально поощрили.
Ответить
+2
НюНик_просто_Анна
Написано сегодня, в 12:02
Яков Максимов, вот это хорошо!
Ответить
+3
Online
Malinka17 Online
Написано сегодня, в 12:30
НюНик_просто_Анна, а надо найти положение о конкурсе.. Наверняка есть призовой фонд какой-то
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Губернатор встретится с жителями Поронайского района
Губернатор встретится с жителями Поронайского района
В 8 микрорайоне Южно-Сахалинска открыт пункт по вопросам переселения граждан
В 8 микрорайоне Южно-Сахалинска открыт пункт по вопросам переселения граждан
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru