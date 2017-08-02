В Сахалинской области названы имена победителей конкурса «Лучший по профессии»

В этом году состязались сварщики, работающие в ЖКХ, электромонтеры Сахалинэнерго и железнодорожники - монтеры пути

Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства подведены в правительстве области на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально - трудовых отношений. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В этом году за право называться лучшими состязались сварщики, работающие в организациях ЖКХ, электромонтеры Распределительных сетей Сахалинэнерго, а также железнодорожники - монтеры пути. Всего 28 человек с разных районов островного региона.

Как отметила, подводя итоги конкурса, руководитель областного агентства по труду и занятости населения Татьяна Бабич, в этом году он традиционно состоял из теоретической и практической частей. Сварщики, к примеру, получили заготовки, сварочные аппараты, для каждого было оборудовано отдельное рабочее место с необходимым оборудованием и материалами. Через 2 часа готовые изделия уже внимательно изучали члены экспертной рабочей группы и выставляли свои оценки.

В номинации «Лучший сварщик» диплом за первое место получил сотрудник «Сахалинской коммунальной компании» Виктор Озолин. Вторым стал представитель предприятия «Тепло» Константин Едигаров, за третье место диплом был вручен сварщику из «Невельских коммунальных сетей» Владимиру Котеневу.

«Лучшим электромонтером по эксплуатации распределительных сетей» признан Ли Мен Сок, занявший первое место, второе место у Романа Токарева из Углегорска, третье занял Роман Савенков из Тымовского.

Железнодорожники Станислав Давыдов из Поронайска, Альберт Зиновьев и Денис Сложнев из Холмска стали лучшими монтерами пути».

Всероссийский конкурс профессионального мастерства, учрежденный Минтрудом России, проводится в Сахалинской области ежегодно уже 6 лет. За эти годы были определены лучшие в таких профессиях как: газоэлектросварщик, штукатур, водитель автобуса, портной, швея, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей, проводник пассажирского вагона, машинист маневрового тепловоза.