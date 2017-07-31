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За избиение человека мясорубкой сахалинец стал фигурантом уголовного дела

За избиение человека мясорубкой сахалинец стал фигурантом уголовного дела

Мужчины выясняли отношения в подъезде женщины, к которой пришли в гости

В ночь на 31 июля в полицию Корсаковского района поступило заявление о том, что во дворе дома по улице 2-й Микрорайон без сознания  находится мужчина.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Сахалинской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к женщине, проживающей по вышеуказанному адресу, пришли двое ее знакомых.

В  подъезде дома между мужчинами возник конфликт на бытовой почте, во время которого подозреваемый стал избивать потерпевшего мясорубкой по голове, шее, туловищу. Пострадавший получил тяжкие телесные повреждения.

Злоумышленник с места происшествия скрылся, но спустя некоторое время был задержан сотрудниками полиции.

В отношении 42-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 14:15 +2
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Комментарии
Clint_EASTwood
Написано сегодня, в 14:19
Когда орудие преступления могло помочь избавится от трупа...
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+2
Online
marrozz Online
Написано сегодня, в 14:21
мясорубкой?ну хоть не миксером...
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+2
Online
NIKizBYKW Online
Написано сегодня, в 14:22
С одной стороны хозяйка прямо хозяюшка хозяюшка, и фаршик сама делает, да и наверно много чего. А с другой друзей нужно выбирать тщательней, как фарш на котлеты.
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+2
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Ксения Лужецкая Online
Написано сегодня, в 14:28
рАзыскных
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