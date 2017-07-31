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ОНФ: новые очистные сооружения не улучшили воду в реке Углегорка

ОНФ: новые очистные сооружения не улучшили воду в реке Углегорка

Проблемы оказались связаны не только с угольным разрезом

Представители Общероссийского народного фронта и главного управления МЧС России по Сахалинской области провели выездную проверку очистных сооружений на Солнцевском угольном разрезе Углегорского района. Основной версией загрязнения местные власти считали сброс в реку промышленных стоков Солнцевского угольного разреза. На практике ситуация оказалась не такой простой. Общественники и сотрудники МЧС убедились, что пользователь угольного разреза приобрел и установил новые очистные сооружения, однако состояние реки Углегорка это не улучшило.

Были обследованы также притоки реки – Желтая, Дубовка, Варя. Вследствие заиливания и прошедших дождей в части из них также наблюдалась повышенная мутность.

«Думаю, что проблемы с водой в Углегорском районе обусловлены целым рядом причин – это и естественная взвесь в воде после дождей, возможно, производственная деятельность предприятий. Стоит отметить, что в районе ведется разработка не только Солнцевского угольного разреза. Кроме того, возникает вопрос о нынешнем состоянии водозабора в Углегорске», – рассказал активист ОНФ Валерий Ерохов.

В заключении, полученном общественниками по результатам обследования станции водоподготовки, указано, что в целом водозабор не выработал свой эксплуатационный ресурс и при грамотном подборе реагентов и надлежащем обслуживании способен справиться с мутностью воды.

«По результатам проверки мы планируем отправить отчет в адрес комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сахалинской области. Главная задача муниципальных властей – сделать выводы из случившегося и не допускать подобного впредь», – пояснил сопредседатель регионального штаба Народного фронта Константин Тюкавин.

Напомним, ранее в Углегорске вводился режим чрезвычайной ситуации. По данным прокуратуры, уровень мутности превышает норму более чем в 100 раз. Проблемы со снабжением населения качественной питьевой водой возникли в связи с ухудшением качества воды в реке Углегорке, на которой обустроен единственный в районе водозабор. Жителям было рекомендовано использовать водопроводную воду только для технических нужд. Поставка питьевой воды осуществлялась специализированными автомобилями. Всего водой из Углегорки пользуются более 9 тысяч жителей.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:44 +2
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Комментарии
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Написано сегодня, в 16:53
А без "ОНФ" ну никак....
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