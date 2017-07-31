Ремонты в большинстве дворов Южно-Сахалинска завершатся к сентябрю

В Южно-Сахалинске продолжается капитальный ремонт дворовых территорий. Сегодня масштабные работы ведутся на 73 объектах, практически на всех – в соответствии с графиком, сообщает пресс-служба администрации города. Однако на пяти из них подрядные организации столкнулись с трудностями. Проблемные объекты сегодня, 5 августа, посетил мэр областного центра.

Основные сложности при выполнении условий контрактов связаны с большим переплетением различных сетей, требующих замены или ремонта, а также с работой на одном объекте сразу нескольких подрядчиков, выполняющих разные функции: ремонт коммуникаций, фасадов, благоустройство территории.

Подобная ситуация сложилась во дворе домов №№ 31а, 31б, 31в, 33 и 35 по ул. Пуркаева, где в рамках капремонта в том числе предусмотрен немалый объем работ по замене сетей водоснабжения и канализации. На объекте задействованы две подрядные организации. Сейчас проводится замена сетей, которая, согласно контракту, должна быть выполнена до ноября. По факту на сегодня сделано лишь порядка 35 % от запланированного. Подрядчику было указанно, что подобные сроки администрацию не устраивают.

- Скоро начало учебного года и большой праздник – юбилей областного центра. Ускоряйтесь, работы необходимо завершить в ближайшее время, ведь после вас на объект придет другой подрядчик, который благоустроит территорию. Задача — минимизировать неудобства для горожан, - отметил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Представитель подрядной организации заверил, что для ускорения темпов работы с 8 августа на данном объекте будет увеличено число сотрудников и техники.

Посетив также дворы на улицах Комсомольской, Карла Маркса и Ленина, участники выездного совещания пришли к выводу, что с учетом открывшихся обстоятельств необходимо пересмотреть планы и конкретизировать работу по замене инженерных сетей и благоустройству территории. От слаженности и скорости подрядчиков зависит срок выполнения работ, отметил советник мэра Южно-Сахалинска Виктор Варламов. А градоначальник напомнил собравшимся, что за организацию работ отвечает УКС и в случае возникновения проблем спрос будет с него.

Для этого, по заданию Сергея Надсадина, за каждым проблемным двором должен быть закреплен сотрудник УКС, чтобы представитель заказчика на месте, а не из офиса, мог координировать ход работ и разрешать возникающие проблемы.

В предстоящий понедельник в администрации состоится совещание, итогом которого станет актуализация планов с учетом открывшихся обстоятельств, чтобы ремонтные работы на большинстве дворовых территорий были завершены к 1 сентября.