Новый конкурс ASTV.RU посвящен собакам и кошкам, нашедшим свой новый дом

На ASTV.RU стартовал новый фотоконкурс. В преддверии третьей выставки беспородных собак, которая состоится в сентябре, сайт совместно с общественной организацией «Животные. Территория спасения» организуют конкурс под названием «Животные, которые нас выбирают».

- В основе фотоконкурса и выставки беспородных собак лежит одна общая идея - популяризация имиджа человека, которому небезразлична судьба бездомных животных и понимание того, что беспородные животные ничуть и ни в чем не уступают своим собратьям с родословными. И если некоторые отождествляют породность животного с красотой, то и это в корне неверное суждение. Мы стараемся развеять этот миф и привить людям сострадание и ответственное отношение к бездомным, беспородным животным, которые, несомненно, заслуживают именно своего человека, – говорит учредитель общественной организации, волонтер Анна Даниленко.

Фотоконкурс – еще одна возможность рассказать об этих животных, поделившись своей историей спасения. Он посвящен тем людям, которые не проходят мимо бездомного котенка или собаки, а делают их членами своих семей, и их новоиспеченным питомцам. В конкурсе три номинации – «Я ищу дом» (для фотографий тех, кто нуждается в хозяине), «Мой любимец как член семьи» (для снимков питомцев, которые нашли себе новый дом) и «До и после» (изображения животных в самом начале жизни с хозяевами и сейчас).

Первые работы уже поступили. Конкурс продлится по 31 августа – в этот срок можно присылать фотографии. В трех номинациях победителей отберет жюри.

Кроме того, приз получит автор фото, набравшего наибольшее число голосов на сайте ASTV.RU. Голосование на сайте начнется 1 сентября и продлится 10 дней.

Полные правила конкурса доступны в его описании.