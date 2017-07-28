Задержан один из руководителей сахалинской полиции

В сахалинском управлении МВД России после внутренней проверки задержан один из руководителей. Об этом сегодня стало известно ASTV.RU. Речь идет о Викторе Долинном. Он работает заместителем начальника областного управления уголовного розыска.

По поводу деятельности Долинного, как сообщается, расследуется уголовное дело о превышении должностных полномочий. По имеющейся информации, оно связано с улучшением некой статистики, которая позволяла ряду сотрудников УМВД быстрее получать звания. В том числе для этих целей проводились слежки за людьми, не связанные с расследуемыми делами и без соответствующей санкции суда.

В рамках дела, возможно, будет проверена деятельность еще ряда сотрудников УМВД.

В управлении сахалинской полиции ASTV.RU сообщили, что не располагают информацией о произошедшем.