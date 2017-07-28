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Задержан один из руководителей сахалинской полиции

Задержан один из руководителей сахалинской полиции

По версии следствия, речь идет о незаконной слежке ради улучшения статистики

В сахалинском управлении МВД России после внутренней проверки задержан один из руководителей. Об этом сегодня стало известно ASTV.RU. Речь идет о Викторе Долинном. Он работает заместителем начальника областного управления уголовного розыска.

По поводу деятельности Долинного, как сообщается, расследуется уголовное дело о превышении должностных полномочий. По имеющейся информации, оно связано с улучшением некой статистики, которая позволяла ряду сотрудников УМВД быстрее получать звания. В том числе для этих целей проводились слежки за людьми, не связанные с расследуемыми делами и без соответствующей санкции суда.

В рамках дела, возможно, будет проверена деятельность еще ряда сотрудников УМВД. 

В управлении сахалинской полиции ASTV.RU сообщили, что не располагают информацией о произошедшем.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:53 0
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УМВД по Сахалинской области
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Комментарии
Pioner 65rus
Написано сегодня, в 17:05
Давно надо было проредить их состав....
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0
Online
Vings Online
Написано сегодня, в 17:09
Pioner 65rus, зачем прорежать? пусть работают эффективно, а не когда вызов на противоправные действия, а в ответ отказ в возбуждении дела.
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0
Pioner 65rus
Написано сегодня, в 17:46
Vings, вот проредить, уволить, посадить, тогда и будут работать эфективней
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0
Online
Vings Online
Написано сегодня, в 17:48
Pioner 65rus, если прорежать, то будет ответ, что работать некому. Такая ситуация с сокращениями уже вылезает боком с гаишниками.
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0
Online
Elizabeth Online
Написано сегодня, в 17:09
Я представляю, сколько оборотней в погонах!!!
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