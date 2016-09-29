Фонтан установят на площадке перед кинотеатром «Октябрь» в Южно-Сахалинске

Продолжается реконструкция сквера перед ККЗ «Октябрь» в Южно-Сахалинске. На сайте госзакупок опубликован тендер на поиск подрядчика для строительства второй очереди проекта.

Строителям предстоит завершить работы начатые в прошлом году. До 15 декабря 2017 года на площадке перед кинотеатром появятся фонтан, автобусный павильон, скамейки, урны и цветочницы.

Что хотят воплотить в жизнь архитекторы, было ясно еще осенью 2016 года.

Однако, гейзерный фонтан, как на площади перед «Чехов-центром» решено заменить каскадным - несколько бетонных чаш, с декоративной композицией в виде парящих кубов, которые будут подсвечены изнутри.

Бюджету Сахалинской области работы обойдутся в - 15 081 094 рублей. Окончание реконструкции снова запланировано на декабрь, но теперь уже 2017 года.

Заказчиком выступает ГАУК «Сахалинское кинодосуговое объединение». Заявки от потенциальных подрядчиков принимают до 21 августа.