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Фонтан установят на площадке перед кинотеатром «Октябрь» в Южно-Сахалинске

Фонтан установят на площадке перед кинотеатром «Октябрь» в Южно-Сахалинске

Реконструкцию сквера планируют завершить к декабрю

Продолжается реконструкция сквера перед ККЗ «Октябрь» в Южно-Сахалинске. На сайте госзакупок опубликован тендер на поиск подрядчика для строительства второй очереди проекта. 

Строителям предстоит завершить работы начатые в прошлом году. До 15 декабря 2017 года на площадке перед кинотеатром появятся фонтан, автобусный павильон, скамейки, урны и цветочницы. 

Что хотят воплотить в жизнь архитекторы, было ясно еще осенью 2016 года

Однако, гейзерный фонтан, как на площади перед «Чехов-центром» решено заменить каскадным - несколько бетонных чаш, с декоративной композицией в виде парящих кубов, которые будут подсвечены изнутри. 

Бюджету Сахалинской области работы обойдутся в - 15 081 094 рублей. Окончание реконструкции снова запланировано на декабрь, но теперь уже 2017 года.

Заказчиком выступает ГАУК «Сахалинское кинодосуговое объединение». Заявки от потенциальных подрядчиков принимают до 21 августа.

Автор: Мария Ащеулова, сегодня, в 16:41 0
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Комментарии
MadBee
Написано сегодня, в 16:45
Больше то 15 млн некуда потратить...
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0
ateriya
Написано сегодня, в 17:03
MadBee, ну так это хоть не горка. Этот то хоть стоять будет.
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+1
MadBee
Написано сегодня, в 17:07
ateriya, И то правда. Но лучше бы в парке старый фонтан починили
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+1
Online
Breaking_news Online
Написано сегодня, в 17:12
ОЙ как в декабре нам нужен фонтан ) ахахахаххаа.....
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0
Reader
Написано сегодня, в 17:27
не установят, а восстановят. Он там был со времен СССР
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+1
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