Сахалинцам необходимо уведомить власть о своих планах на «дальневосточный гектар»

Амур.инфо

Сделать это нужно до того, как пройдет год, после получения земли в аренду

Участникам программы по освоению «дальневосточного гектара» необходимо выбрать вид разрешенного использования (ВРИ) земельного участка, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска.

Более того, уведомление о ВРИ необходимо представить не позднее одного года с момента заключения договора безвозмездного пользования в департамент землепользования администрации Южно-Сахалинска (ул. Карла Маркса, 32, каб. 201). Это можно сделать в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Подробная информация о программе по освоению «дальневосточного гектара» опубликована на официальном сайте городской администрации. Там же можно скачать форму уведомления о виде разрешенного использования земельного участка.