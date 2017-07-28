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Сахалинцам необходимо уведомить власть о своих планах на «дальневосточный гектар»
Амур.инфо

Сахалинцам необходимо уведомить власть о своих планах на «дальневосточный гектар»

Сделать это нужно до того, как пройдет год, после получения земли в аренду

Участникам программы по освоению «дальневосточного гектара» необходимо выбрать вид разрешенного использования (ВРИ) земельного участка, сообщает пресс-служба администрации Южно-Сахалинска. 

Более того, уведомление о ВРИ необходимо представить не позднее одного года с момента заключения договора безвозмездного пользования в департамент землепользования администрации Южно-Сахалинска (ул. Карла Маркса, 32, каб. 201). Это можно сделать в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Подробная информация о программе по освоению «дальневосточного гектара» опубликована на официальном сайте городской администрации. Там же можно скачать форму уведомления о виде разрешенного использования земельного участка.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 13:09 0
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