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В Смирных заключенному увеличат срок за то, что он укусил сотрудника колонии

В Смирных заключенному увеличат срок за то, что он укусил сотрудника колонии

Осужденный не хотел отдавать запрещенный предмет

4 августа прокурором Смирныховского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 41-летнего осужденного, отбывающего наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Сахалинской области. Он применил насилие в отношении сотрудника места лишения свободы, когда тот находился при исполнении служебных обязанностей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области, органом предварительного расследования установлено, что 15 апреля 2017 года, находясь в стенах исправительного учреждения, подсудимый не подчинился законным требованиям сотрудников колонии выдать запрещенный предмет  и оказал сопротивление, причинив вред здоровью одного из работников. Он укусил мужчину.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Смирныховский районный суд.

 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 12:17 0
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Место
Смирных
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Комментарии
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Ри Валерия Online
Написано сегодня, в 12:35
Хулюган-кусака!!!
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+2
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Vings Online
Написано сегодня, в 12:54
прям как оборотень или вампир какой-то.
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0
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Vitaliy Borodin Online
Написано сегодня, в 13:22
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0
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ateriya Online
Написано сегодня, в 13:24
Майк Тайсон-2. Кусачка.
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0
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Malinka17 Online
Написано сегодня, в 13:31
Ничоси он психанул.. Смирныховский озорной кусака
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+3
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 13:53
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