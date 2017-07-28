В Смирных заключенному увеличат срок за то, что он укусил сотрудника колонии

4 августа прокурором Смирныховского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 41-летнего осужденного, отбывающего наказание в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Сахалинской области. Он применил насилие в отношении сотрудника места лишения свободы, когда тот находился при исполнении служебных обязанностей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сахалинской области, органом предварительного расследования установлено, что 15 апреля 2017 года, находясь в стенах исправительного учреждения, подсудимый не подчинился законным требованиям сотрудников колонии выдать запрещенный предмет и оказал сопротивление, причинив вред здоровью одного из работников. Он укусил мужчину.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Смирныховский районный суд.