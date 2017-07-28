Сотрудница салона сотовой связи в Корсакове украла деньги, чтобы помочь родственникам

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В полицию Корсакова поступило заявление о том, что сотрудник одного из городских салонов сотовой связи похитил из кассы 138 тысяч рублей.

Как сообщают в пресс-службе областного УМВД, по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации (присвоение или растрата).

В ходе предварительного следствия было установлено, что 27-летняя жительница Корсакова работала в этом салоне продавцом-консультантом.

По словам подозреваемой, ей стало известно о материальных трудностях у своих родственников. Она стала собирать нужную сумму, занимая деньги у знакомых, но поняла, что ей не хватает значительной суммы.

Попытки договориться по телефону с руководством офиса о предоставлении денежных средств положительного результата не дали. Вечером после окончания рабочего дня, женщина взяла деньги из кассы и распорядилась ими по своему усмотрению.

Вину сахалинка полностью признает и в содеянном раскаивается. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.