На скейт-площадке в Корсакове появились «Фанбокс с рейлом», «Рампа» и «Разгонка с квотером»

На сегодняшний день уже практически завершен монтаж приобретенного в Санкт-Петербурге комплекса

Четыре новых конструкции для любителей экстремальных видов спорта установили на скейт-площадке в центре Корсакова. «Пирамида», «Фанбокс с рейлом», «Рампа» и «Разгонка с квотером» появились на смену старому уличному оборудованию для скейтеров и велосипедистов, которое переехало в парк. Спортивный комплекс за КДЦ «Океан» был приобретён администрацией Корсаковского района. Стоимость контракта составила 650 тыс.руб.

На сегодняшний день уже практически завершен монтаж комплекса, приобретенного в Санкт-Петербурге. Собирать конструкцию корсаковцам помогают представители областной федерации уличного спорта из Южно-Сахалинска. Следить за порядком на площадке будут спортсмены детско-юношеской спортивной школы, в перспективе на базе учреждения появится и секция уличного спорта.

Как сообщают в районной администрации, это не окончательный вариант скейт-парка. Дополнительные формы намерены приобретать и дальше, с учетом и пожеланием юных корсаковцев. Что же касается самой площадки, то здесь рассматривается возможность установки оборудования для воркаута и благоустройства прилегающей территории.