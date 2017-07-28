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К 135-летию Южно-Сахалинск заполнят медведями

К 135-летию Южно-Сахалинск заполнят медведями

Двухметровые фигуры появятся на улицах города

В Южно-Сахалинске продолжается подготовка к 135-летию города. Большое количество культурных мероприятий организованно в рамках общегородского творческого проекта «Культурная столица». Помимо этого горожан в ближайший месяц ждут легкоатлетическая эстафета, театрализованное шествие и многое другое.

По сообщению пресс-центра администрации города, накануне стартовал один из самых любимых конкурсов горожан – «Караоке он-лайн». Он проводится четвертый год подряд в преддверии дня города.

Каждый четверг августа всех любителей вокала ждут в сквере у фонтанов на площади Ленина с 19:00 до 21:00. Здесь на импровизированной сцене под открытым небом выступают 10 участников. Они сами выбирают себе репертуар из предложенного организаторами каталога песен. Конкурс проходит в два тура, во время которых участники по очереди поют свои любимые музыкальные композиции.  В этот раз участниками «Караоке он-лайн» стали четыре человека. 

Сердца членов жюри (это работники сферы культуры, известные городские музыканты, певцы и т. п.)  и собравшихся горожан покорили Сим Адэ и Владимир Ан. Победители получили сертификаты на приобретение бытовой техники, остальные участники -  поощрительные призы. Следующий мини-концерт состоится в следующий четверг.

Идею еще одного творческого подарка жителям и гостям города «подсказал» герб Южно-Сахалинска. На нем изображены два медведя. Организаторы планируют выставить 12 двухметровых пластиковых фигур косолапых на улицах города. Каждый медведь будет раскрашен в символике городских предприятий. Красок и вдохновения при работе с этими фигурами не жалеет московский художник Игорь Березницкий:

- Мишки все разные. Каждый для меня особенный. Я использую смешанную технику: граффити, аэрография, кисточки.  Где-то больше «малярки», где-то проработка кистями. В этом проекте я использую весь опыт работы. Надеюсь, что горожанам понравится, – говорит он.

Всего же в рамках «Культурной столицы» в Южно-Сахалинске пройдут десятки различных мероприятий. Это концерты, выступления любимых городских коллективов, мастер-классы для детей. Продолжается и прием заявок на конкурс «Мистер и мисс Творческий Южно-Сахалинск».

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:48 +2
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Комментарии
babaj
Написано сегодня, в 19:32
Медведь-человек серьезный,а не толерантно-декоративный.
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+1
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 21:38
babaj, страшный, лосось ему в рот........
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0
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 21:51
Хорошие мишки) А почему именно 12?
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0
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