Мужчина пострадал в перевернувшейся в Корсакове Toyota Marino

фото очевидцев

Автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся

ДТП произошло 2 авгкста примерно в 22:50 в Корсакове на улице Южно-Сахалинской в районе дома №5.

По словам очевидцев, автомобиль Toyota Sprinter Marino двигался по дороге с востока на запад.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.

Очевидцы предполагают, что автомобилист был нетрезв, получил ссадины и ушибы. Он доставлен в больницу.