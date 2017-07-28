фото очевидцев
Мужчина пострадал в перевернувшейся в Корсакове Toyota Marino
Автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся
ДТП произошло 2 авгкста примерно в 22:50 в Корсакове на улице Южно-Сахалинской в районе дома №5.
По словам очевидцев, автомобиль Toyota Sprinter Marino двигался по дороге с востока на запад.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.
Очевидцы предполагают, что автомобилист был нетрезв, получил ссадины и ушибы. Он доставлен в больницу.
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9 Мужчина пострадал в перевернувшейся в Корсакове Toyota Marino
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