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Мужчина пострадал в перевернувшейся в Корсакове Toyota Marino
фото очевидцев

Мужчина пострадал в перевернувшейся в Корсакове Toyota Marino

Автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся

ДТП произошло 2 авгкста примерно в 22:50 в Корсакове на улице Южно-Сахалинской в районе дома №5.

По словам очевидцев, автомобиль Toyota Sprinter Marino двигался по дороге с востока на запад.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась. 

Очевидцы предполагают, что автомобилист был нетрезв, получил ссадины и ушибы. Он доставлен в больницу.

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Мужчина пострадал в перевернувшейся в Корсакове Toyota Marino
Автор: Татьяна Сергеева, сегодня, в 08:44 +1
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