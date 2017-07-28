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«Выездная поликлиника» отправилась в путешествие по Сахалину
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«Выездная поликлиника» отправилась в путешествие по Сахалину

Сейчас медики находятся в Смирных

«Выездная поликлиника» заработала на Сахалине. В проекте участвуют ведущие специалисты областных медучреждений. Прием они ведут на базе центральных районных больниц. В составе бригады врачей: хирург, офтальмолог, кардиолог, эндокринолог, педиатр, невролог.

- Основная задача бригады выездной поликлиники - доступность специализированной медицинской помощи, повышение качества профилактики и диагностики заболеваний. Наши специалисты ведут прием пациентов, проводят консультации. Первая остановка была в Макарове, сейчас специалисты - в Смирных, потом отправятся в Поронайск. Жителей районов о приезде врачей оповещают заранее. Уже сейчас видно, что такая форма работы очень востребована, – отметила первый заместитель министра здравоохранения Сахалинской области Марина Гулевич.

В Макарове врачами обследовано 150 пациентов. В Смирныховском районе выездная поликлиника сделала остановку на два дня. В первый - специалисты приняли 130 человек, сегодня основной акцент делается на диагностике жителей сел, расположенных на территории муниципалитета. Врачи консультируют больных и в стационаре, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Сахалинской области. 

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 18:13 +1
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Комментарии
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MARBLE Online
Написано сегодня, в 18:46
Вот где нечем заняться медикам, лишь бы погулять по домам, для этих целей почти всё медицинские учреждения сократили...
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0
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MARBLE Online
Написано сегодня, в 18:48
А вот и мы! Вы нас не ждали, но мы........
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0
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Товарищ Сергей Online
Написано сегодня, в 18:57
Сколько пожилых людей на острове без медицинского внимания...почаще бы обьезжали их...в конце концов,там и ветераны живут...перед которыми мы в вечном долгу...и посещать их надо чаще....старикам даже просто визит в радость..
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