Следственный комитет проводит проверку после пожара в Углегорске

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В Углегорске в результате пожара погиб человек. Возгорание произошло на улице Приморской. Сейчас делом занимается следственный комитет.

По сообщению пресс-службы ведомства, 2 августа 2017 года в следственной отдел по Углегорску следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области поступило сообщение о том, что в ходе локализации возгорания деревянной постройки на участке, прилегающем к дому № 99 по улице Приморской в городе Углегорске, обнаружен труп 54-летнего хозяина дома без внешних признаков насильственной смерти.

В ходе осмотра места происшествия причину смерти погибшего установить не представилось возможным. Для её установления, труп направлен на исследование в морг.

В настоящее время по данному факту следственным отделом по Углегорску проводится проверка.