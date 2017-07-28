В Смирных открылась вторая смена военно-патриотического лагеря «Поиск»

Сегодня, 3 августа, в селе Победино Смирныховского района открылась вторая смена молодежного лагеря "Поиск", сообщает пресс-служба сахалинского минспорта.

В Смирныховский район съехались 45 школьников. Преимущественно это ребята из муниципалитета. Кроме поиска, ребята будут заниматься рукопашным боем, метанием ножей, стрельбами, общей физической подготовкой. Состоятся мастер-классы по рукопашному бою, участников научат разбирать и собирать автомат Калашникова, примут участие в поисковых работах в местах боевых действий августа 1945 года.



Напомним, что лагерь проходит уже более 15 лет. Уникальность его в том, что дети принимают участие в поисковых работах на 50-ой параллели.

Место находится в местах активных боевых действий августа 1945 года. На этой поляне, где сейчас стоят палатки, гремели взрывы. Бойцы красной армии освобождали Сахалин от японских интервентов. Лагерь Поиск – часть всероссийской «Вахты Памяти». В 2017 году «Вахта Памяти» посвящена 72-летию Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941 - 1945 и 72-летию Окончания Второй мировой войны. Завершится лагерь 27 августа.