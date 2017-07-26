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Администрация Невельска создала группу в «Одноклассниках»

Администрация Невельска создала группу в «Одноклассниках»

Местные жители могут обратиться к чиновникам прямо в социальной сети

Администрация Невельска создала группу в социальной сети «Одноклассники». Здесь местные жители могут обратиться к чиновникам. Это поможет выстроить диалог между властью и людьми, сообщает пресс-служба администрации портового города. 

Все участники «Моего Невельска» могут поделиться своим мнением, оставить комментарии, отправить вопросы и темы в ленту группы, а также получить ответы и разъяснения специалистов администрации района.

Автор: Лиза Ре, сегодня, в 16:00 +1
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Сахалинская областьНевельск
Прочее
"Одноклассники"социальная сеть"Мой Невельск"группаобщение
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Комментарии
Online
Diego Online
Написано сегодня, в 16:28
в whats app бы еще группу создали, процент того , что такая форма связи с населением будет работать=0
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Online
Diego Online
Написано сегодня, в 16:29
люди все равно не получат ответы на интересующие их вопросы
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