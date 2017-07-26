Администрация Невельска создала группу в «Одноклассниках»

Местные жители могут обратиться к чиновникам прямо в социальной сети

Администрация Невельска создала группу в социальной сети «Одноклассники». Здесь местные жители могут обратиться к чиновникам. Это поможет выстроить диалог между властью и людьми, сообщает пресс-служба администрации портового города.

Все участники «Моего Невельска» могут поделиться своим мнением, оставить комментарии, отправить вопросы и темы в ленту группы, а также получить ответы и разъяснения специалистов администрации района.